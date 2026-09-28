دروغ عجیب سنتکام درباره تنگه هرمز

ستاد مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) با بیان دروغی بزرگ و باورنکردنی به منظور تأثیرگذاری هرچند حداقلی بر افکار عمومی آمریکایی‌ها ادعا کرد که تنگه هرمز باز است!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ستاد مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با بیان دروغی بزرگ و باور نکردنی به منظور تأثیرگذاری هرچند حداقلی بر افکار عمومی آمریکایی‌ها که از افزایش شدید قیمت‌ها در کشورشان به دلیل تبعات ناشی از تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران به شدت عصبانی هستند، ادعا کرد که تنگه راهبردی هرمز بسته است.

ستاد مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از شکست‌های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز اعلام کرد که ایران از طریق «نیروی دریایی» خود، کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. این ادعا نادرست است. ایران نیروی دریایی ندارد، زیرا نیرو‌های آمریکایی آن را غرق کردند. همچنین ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد؛ گواه این امر، عبور آزادانه هزاران کشتی و بیش از یک میلیارد بشکه نفت از این تنگه تنها در چند ماه گذشته است!

ادعای واهی تروریست‌های سنتکام در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور فرانسه اخیرا با اذعان به بسته بودن تنگه هرمز بر خلاف ادعای دولت ترامپ، خواستار دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای بازگشایی آن شده بود.