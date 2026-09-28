مصر: پیوستن به توافق مکه در دست بررسی است

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر درباره موضوع پیوستن به توافق مکه، گفت: موضوع پیوستن مصر به «توافق مکه» در حال حاضر توسط نهادهای مربوطه در داخل کشور در حال مطالعه و بحث است، اما همکاری با این سه کشور در چارچوب گروه چهارجانبه و در سطوح دوجانبه به شکلی بسیار مستحکم ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، وزیر خارجه مصر ادامه داد: گروه چهارجانبه (مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان) پیش از هرگونه ائتلافسازی دیگر وجود داشته و نشستهای آن در چارچوب هماهنگیهای وزارتی از پیش برنامهریزی شده برگزار میشود.
عبدالعاطی افزود: هرگونه نظام امنیتی منطقهای تنها در صورت رعایت اصولی نظیر حل عادلانه مسئله فلسطین، احترام به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی و پایبندی به حقوق بینالملل (مصوب وزرای خارجه عرب در سپتامبر ۲۰۲۵) قابل تحقق است.