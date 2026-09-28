کد خبر: 1381863
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

کرملین: اوکراین هزینه حملات به روسیه را خواهد داد

6 سخنگوی کرملین اعلام کرد روسیه به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد و اوکراین بابت حملات اخیر هزینه خواهد پرداخت.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت اوکراین باید بابت حملات خود به روسیه هزینه بپردازد و نیرو‌های روسیه همچنان اهداف مورد نظر خود را پیگیری خواهند کرد.

به گزارش مهر، پسکوف همچنین بر ضرورت ازسرگیری فوری مذاکرات کنترل تسلیحات میان روسیه و آمریکا تأکید کرد و گفت چارچوب حقوقی و معاهده‌ای در این زمینه تقریباً از بین رفته است. او افزود مذاکرات در این حوزه پیچیده خواهد بود و به زمان و گفت‌و‌گو‌های کارشناسی طولانی نیاز دارد.

سخنگوی کرملین درباره احتمال مشارکت چین در مذاکرات کنترل تسلیحات نیز گفت پکن پیشتر اعلام کرده بود به دلیل تفاوت قابل توجه زرادخانه هسته‌ای چین با روسیه و آمریکا، مشارکت خود را ضروری یا ممکن نمی‌داند و مسکو از تغییر این موضع اطلاعی ندارد.

پسکوف همچنین دیدار اخیر وزرای خارجه روسیه و آلمان را «تحولی مثبت» توصیف کرد، اما گفت هنوز نباید از این دیدار نتیجه گرفت که تغییر فوری در روابط دو کشور در راه است. سرگئی لاوروف و همتای آلمانی او ۲۶ سپتامبر، برای نخستین بار از ژانویه ۲۰۲۲ به صورت حضوری دیدار کردند.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، اوکراین ، روسیه
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