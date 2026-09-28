جوان آنلاین: سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در واکنش به ادعاهای برخی رسانههای انگلیسی علیه ایران در بیانیهای نوشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، گمانهزنیهای بیاساس و مغرضانه اخیر برخی افراد و رسانههای بریتانیایی مبنی بر ارتباط دادن ایران به ماجرای دستگیری پنج مظنون در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی «فیرفورد» را قاطعانه رد و بهشدت محکوم میکند.
به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده است: انتشار چنین گمانهزنیهای ساختگی، بهویژه در پی اقدامات تجاوزکارانه و مجرمانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران، هدفی جز دامن زدن به تبلیغات «ایرانهراسی» در بریتانیا دنبال نمیکند.
سفارت ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر حقوقی مقتضی و لازم جهت صیانت از حقوق و منافع کشور و ملت در واکنش به روایتهای رسانهای گمراهکننده و مخرب، محفوظ میدارد.