جوان آنلاین: یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که پروازها میان ایران و فرودگاه بینالمللی نجف اشرف از سر گرفته میشود.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، فرودگاه بینالمللی نجف اشرف ظرف ۲۴ ساعت آینده درهای خود را به روی پروازهای ورودی از مبدأ ایران باز خواهد کرد.
فرودگاه بینالمللی نجف اشرف یکی از مهمترین فرودگاههای عراق است که سالانه میزبان میلیونها زائر ایرانی است. در روزهای اخیر، پروازهای میان ایران و این فرودگاه به دلایل مختلف از جمله فشارهای آمریکا بر بغداد متوقف شده بود.