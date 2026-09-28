حملات عربستان به مناطقی در یمن

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیرة، جنگندههای عربستان سعودی شهرستان مرزی الظاهر را در دو نوبت بمباران کردند.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، عربستان سعودی همچنین روستاهای پرجمعیت در مناطق شمالی از توابع شهرستان مرزی رازح را هدف حمله توپخانهای قرار داد.
منابع یمنی همچنین گزارش دادند که هواپیماهای جنگی عربستان مدرسه الروض در منطقه الربیعی شهرستان التعزیه را برای سومین بار هدف قرار دادند که باعث تخریب کامل این مدرسه شد.
جنگندههای سعودی امروز همچنین با چهار موشک شرق شهر صعده را هدف قرار دادند و چند روستا واقع در منطقه مرزی قطابر نیز هدف حمله توپخانهای و موشکی قرار گرفت.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر در بیانیهای از ۲۶ حمله هوایی عربستان به یمن در۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
سریع در این بیانیه اعلام کرد که جنگندههای F ۱۵ نیروی هوایی عربستان در ۲۴ ساعت گذشته با پرواز از پایگاه هوایی خمیس مشیط ۲۶ نوبت به مناطق مختلف یمن حمله کردهاند.
وی گفت: در این حملات که به استانهای تعز، الجوف، مأرب، ذمار و صعده انجام شده است، شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدهاند.
سریع افزود: با حملات ۲۴ ساعت گذشته، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان به یمن به یک هزار و ۸۵ حمله رسید.