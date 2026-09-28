کد خبر: 1381856
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کشته شدن سه مامور پلیس در شمال‌غرب پاکستان

2 افراد مسلح در حمله‌ای در استان خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان، سه نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی را به قتل رساندند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد افراد مسلح روز دوشنبه در منطقه تانک در استان خیبر پختونخوا به نیرو‌های پلیس راهنمایی و رانندگی کمین زده و دست‌کم سه نفر از آنها را کشتند.

در جریان تیراندازی همچنین دو رهگذر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

استان خیبر پختونخوا که در مرز افغانستان قرار دارد، طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات افراد مسلح بوده است. بر اساس داده‌های مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، خیبر پختونخوا در ماه گذشته شاهد ۵۴ حمله تروریستی بود که نسبت به ماه ژوئیه ۵۰ درصد افزایش داشته است.

برچسب ها: پاکستان ، مرز افغانستان ، حمله تروریستی
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