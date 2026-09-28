کد خبر: 1381850
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعاهای وزیر خارجه انگلیس علیه ایران و روسیه

1 ادوارد میلیبند در سخنانی همسو با آمریکا و غرب از تحریم اقتصادی علیه ایران حمایت کرد.

جوان آنلاین: ادوارد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه مدعی شد که این کشور تا زمانی که مردم اوکراین پیروز شوند در کنار آنها خواهد ماند و در برابر جنگی که روسیه در خاک اوکراین آغاز کرده است، ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش مهر، میلیبند در کنفرانس حزب کارگر گفت: «اگر ارزش‌های ما معنایی داشته باشند، به معنای ایستادگی در برابر این تهاجم است.» او مدعی شد که انگلیس نباید «هرگز در برابر تهدیدهای روسیه تسلیم شود» و باید در دفاع و پیشبرد ارزش‌هایی که حزب کارگر همواره برای آنها مبارزه کرده است، نقش خود را ایفا کند.

وزیر خارجه انگلیس هشدار داد که ارزش‌های دموکراتیک در اروپا در معرض خطر قرار دارند و تأکید کرد که نظام جهانی نیازمند بازسازی است.

میلیبند همچنین خواستار تقویت روابط و همکاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود همسو با مواضع خصمانه غرب گفت: ما در برابر ایران هسته ای خواهیم ایستاد. ایران باید منزوی شود تا زمانی که تحت فشار قرار گیرد و مجبور به بازگشایی تنگه هرمز شود.

برچسب ها: وزیر خارجه انگلیس ، تحریم ایران ، روسیه
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