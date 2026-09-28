هشدار کارشناسان در مورد تلاش حامیان ترامپ برای اخلال در نتایج انتخابات کنگره

کارشناسان حوزه انتخابات در امریکا هشدار داده‌اند که دولت دونالد ترامپ و حامیانش ممکن است از روزهای حساس پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آبان ماه، برای تقویت ادعاهای بی‌اساس و ایجاد تردید در نتیجه این رای‌گیری استفاده کنند.

جوان آنلاین: کارشناسان هشدار می‌دهند که حامیان ترامپ ممکن است در ایالت‌های کلیدی از دوره حساس شمارش آرا برای تقویت ادعاهای دروغین خود استفاده کنند.

کارشناسان انتخابات هشدار داده‌اند که دولت ترامپ می‌تواند از ساعت‌ها و روزهای حیاتی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر (آبان) برای ایجاد اختلال در نتایج استفاده کنند. این هشدار پس از شکست وی برای اجرای محدودیت در رای گیری صادر شده است.

به نوشته این روزنامه، کمتر از ۶ هفته مانده تا پایان رای‌گیری و درحالیکه رقابت بر سر کرسی‌های کنگره ایالات متحده بالا است، مقامات پیشین دولت آمریکا شمارش آرا را لحظه‌ای حساس می‌دانند.

گاردین با اشاره به رد پیشنهاد ترامپ برای اعمال محدودیت‌های گسترده بر رای‌گیری پستی در اوایل این ماه توسط دیوان عالی ایالات متحده، تشریح کرده است که همین شکست می تواند ترامپ و وفادارانش را به سمت تقویت ادعاهای بی‌اساس برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات سوق دهد.

کیتلین دورکوویچ معاون پیشین مشاور امنیت داخلی ایالات متحده در جلسه توجیهی که اوایل این هفته «مرکز برنان برای عدالت» برگزار کرد، گفت: «فکر می‌کنم چون دولت در بسیاری از تلاش‌ها برای ایجاد اختلال در روند عادی رای گیری با شکست روبرو شده، به دنبال آن است در پایان روزهای رأی‌گیری با استفاده از ادعای دخالت خارجی، تجهیزات یا برگه‌های رای را توقیف و ضبط کند، حال چه برای اینکار توجیه قانونی داشته باشد یا خیر.»

گاردین با تاکید بر این نکته که شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها از جمله کالیفرنیا روزها و حتی هفته‌ها به طول می‌انجامد، خاطرنشان کرده است که کنترل مجلس نمایندگان و سنا ممکن است به نتایج همین ایالت‌ها بستگی داشته باشد.

دورکوویچ سپس اضافه کرد: «همان بازه زمانی شمارش آرا جایی است که شک و تردید آغاز می‌شود و وقتی این شک و تردید را بازیگران خارجی و صادقانه بگویم یا داخلی تقویت کنند، باعث بی‌اعتمادی به صحت روند می‌شود.»

لری نوردن معاون رئیس برنامه انتخابات و دولت در مرکز برنان گفت: «مقامات انتخاباتی در سطح ایالت در تلاشند تا مردم را آماده درک روند انتخابات کنند و به دنبال آن از جنجال‌های ساختگی بعدی جلوگیری شود. همین موضوع از نظر من، بزرگترین تهدید حال حاضر است.»

برخی دیگر از کارشناسان نیز این نگرانی را مطرح کرده‌اند که ترامپ و حامیانش ممکن است در روزهای حساس انتخابات، با استناد به یک ادعای اضطراری یا امنیتی، اعتبار آرا را زیر سوال ببرند.

بن هاولند رئیس سابق کمیسیون کمک به انتخابات معتقد است: «اکنون در هر ایالت کشور برگه‌های رای وجود دارد. این بدان معناست که انتخابات آغاز شده و این موضوع باید برای هرگونه حکم دادگاه در نظر گرفته شود.»

گروه‌هایی مانند «انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان» (NAACP) و سایر سازمان‌های حقوقی نیز نگران ادعای بدون مدرک دولت ترامپ مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ هستند، مگر آنکه دولت فدرال مداخله کند.

گاردین خاطرنشان کرده است: معمولا وزارت دادگستری و پلیس اف‌بی‌آی پیش از انتخابات وارد یک «دوره سکوت» می‌شوند تا از تاثیرگذاری بر نتایج جلوگیری کنند، اما امسال اینطور نبوده است.