ماجراجویی نظامی پاریس در غرب آسیا

جوان آنلاین: امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز پنجشنبه دوم مهر ( ۲۴ سپتامبر) اعلام کرد که پاریس برای حفاظت از تأسیسات راهبردی انرژی در بندر «ینبع» عربستان ( از شهرهای ساحلی کرانهٔ دریای سرخ)، «امکانات و تجهیزات نظامی» به این کشور اعزام خواهد کرد.
تصمیم دولت فرانسه برای اعزام نیروهای نظامی و استقرار سامانههای پدافندی در این بندر عربستان، موج جدیدی از تحلیلها را درباره تغییر رویکرد پاریس در قبال تحولات امنیتی منطقه غرب آسیا برانگیخته است. مکرون هدف از این اقدام را «حفاظت از تأسیسات راهبردی انرژی» و جلوگیری از نوسانات قیمت سوخت در اروپا عنوان کرده است؛ ادعایی که از سوی بسیاری از تحلیلگران و حتی سیاستمداران داخلی فرانسه، با دیده تردید نگریسته میشود.
او در گفتوگو با شبکههای TF1 و France 2 گفت : ما امکانات نظامی، یعنی سرباز، رادار و سامانههای دفاعی اعزام خواهیم کرد تا از این تأسیسات حفاظت کنیم؛ نه اینکه وارد هیچ جنگی شویم، بلکه برای حفاظت از این سایت.
رئیسجمهور فرانسه اعلام کرده است که این تصمیم در هماهنگی با مقامات عربستان اتخاذ شده و هدف آن، به گفته پاریس، کمک به آرام کردن بازارهای نفتی و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت انرژی است.
مکرون در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعزام جنگندههای رافال به عربستان نیز گفت: «حولات را بررسی خواهیم کرد و بر اساس نیازها تصمیم میگیریم. ما در منطقه امکاناتی داریم.
او برای توجیه تصمیمش افزود: تا چند هفته پیش، روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت از این منطقه (ینبع) عبور میکرد و هرگونه اختلال در چنین مسیرهایی میتواند مستقیماً بر قیمت سوخت در فرانسه تأثیر بگذارد.
واکنشهای داخلی در فرانسه؛ از هشدار ملانشون تا انتقاد ملیگرایان
این تصمیم دولت مکرون با انتقادات صریح و گستردهای در محافل سیاسی فرانسه روبرو شده است:
حمایت بخشی از جناح راست فرانسه
در مقابل این انتقادها، برخی سیاستمداران فرانسوی از تصمیم مکرون دفاع کردهاند. ژفری دیدیه (Geoffroy Didier)، از چهرههای حزب جمهوریخواهان فرانسه و رئیس جمهوریخواه منطقه ایل دو فرانس، گفته است: من معتقدم این اقدام ضروری است.
از نگاه او، حفاظت از زیرساختهای انرژی عربستان میتواند به حفظ جریان صادرات نفت و جلوگیری از فشار بیشتر بر قیمت انرژی در اروپا کمک کند. وی همچنین تأکید کرده است که همکاری امنیتی با عربستان را نباید الزاماً به معنای ورود فرانسه به جنگ تلقی کرد.
ملانشون: فرانسه نباید به طرف درگیری تبدیل شود
در سوی دیگر، ژانلوک ملانشون ( Jean-Luc Mélenchon) ، رهبر حزب فرانسه تسلیمناپذیر، بهشدت از تصمیم دولت انتقاد کرده است. ملانشون با استناد به ماده ۳۵ قانون اساسی فرانسه خواستار نقشآفرینی پارلمان در این تصمیم شده است. او هشدار داده است که اعزام نیروهای فرانسوی به عربستان به معنای استقرار آنها در یک «صحنه جنگ» است و این خطر وجود دارد که فرانسه بهتدریج به یکی از طرفهای درگیری تبدیل شود. سؤال اصلی از دیدگاه مخالفان این است: اگر نیروهای فرانسوی یا تأسیسات تحت حفاظت آنها هدف حمله قرار گیرند، پاریس چه خواهد کرد؟
مخالفت «اجتماع ملی» با اعزام نیرو
حزب اجتماع ملی فرانسه نیز با این تصمیم مخالفت کرده است. سباستین شنو (Sébastien Chenu)، معاون رئیس این حزب، این اقدام را «مسیر درستی» ندانسته و درباره خطرات ناشی از حضور نظامی فرانسه در منطقه هشدار داده است. مخالفان همچنین میپرسند که چرا فرانسه باید مسئولیت حفاظت نظامی از زیرساختهای عربستان را بر عهده بگیرد، در حالی که ریاض پیش از این نیز با چندین کشور همکاریهای دفاعی و امنیتی داشته است.