جوان آنلاین: کرافورد به کریسل استیروالت مجری برنامه نیوز نیشن گفت: دلیل این که این موضوع به اندازه بنزین، و شاید حتی بیشتر از آن، اهمیت دارد، این است که نیروی محرکه کل زنجیره تأمین ما سوخت دیزل است.

براساس گزارش انجمن خودروی آمریکا، قیمت های گازوئیل در سطح ملی تقریبا به ۶.۵۰ دلار در هر گالن نزدیک شده است. هزینه های سوخت نسبت به یک ماه قبل تقریبا ۸۵ سنت افزایش یافته و این افزایش نسبت یه یک سال پیش در حدود ۲.۸۰ دلار است.

قیمت های سوخت در جنگ هفت ماهه آمریکا علیه ایران افزایش یافته که علت آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ است.

در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ممنوعیت صادرات گازوئیل حمایت کرده، کریس رایت وزیر انرژی این کشور، این طرح را کاملا منتفی دانست وگفت این سیاست قطعا کار نخواهد کرد.

پاتریک دی هان (Patrick De Haan) رئیس بخش تحلیل نفتی در شرکت «گس بادی» نیز به تارنمای آمریکایی هیل گفت: اگر صادرات گاز را فقط برای ۹۰ روز منع کنیم در کوتاه مدت می تواند قیمت ها را کاهش دهد اما با کاهش قیمت ها، پالایشگاه ها باید پاسخگو باشند و عملکرد آن ها می تواند بسیار مهم باشد.

کرافورد به تاثیر افزایش قیمت گازوئیل بر سایر بخش های اقتصاد اشاره کرد و گفت در مقابل «همه چیز بالا خواهد رفت».

این قانونگذار جمهوری خواه آمریکایی خاطرنشان کرد: فکر می کنم این موضوع مردم را ناراحت خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گلدمن ساکس شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکا در یادداشتی اعلام کرد: «هرچه ممنوعیت صادرات گازوئیل طولانی‌تر شود، احتمالاً اختلالات بیشتری ایجاد خواهد کرد؛ زیرا با اعمال فشار صعودی بر قیمت بنزین همراه خواهد بود، چرا که گازوئیل، بنزین و سوخت جت عمدتاً به‌صورت هم‌زمان تولید می‌شوند.»

به گزارش ایرنا، کارشناسان انرژی و متحدان دولت آمریکا، هشدار داده اند که اقدام احتمالی آمریکا برای ممنوعیت صادرات گازوئیل به اروپا تنش بین واشنگتن و بروکسل را تشدید خواهد کرد و در عین حال اعتبار(ادعایی) آمریکا را به عنوان یک شریک تجاری، به خطر خواهد انداخت.