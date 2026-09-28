کد خبر: 1381842
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

اتحادیه اروپا ۲۷ فرد و نهاد مرتبط با روسیه را تحریم کرد

اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا در ادامه مواضع خصمانه خود علیه روسیه، ۱۰ فرد و ۱۷ نهاد مرتبط با این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

جوان آنلاین: شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دارایی‌های افراد و نهادهای تحریمی مسدود می‌شود و شهروندان و شرکت‌های اروپایی از تأمین منابع مالی برای آن‌ها منع می‌شوند. افراد تحریم‌شده همچنین اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا عبور از خاک آن‌ها را نخواهند داشت.

نام رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان، کمیته گردشگری شهر مسکو، شماری از شرکت‌های گردشگری و مراکز تفریحی و ورزشی در فهرست جدید دیده می‌شود. اردوگاه «سونگدوون» در کره شمالی نیز به دلیل همکاری ادعایی با روسیه مشمول این تحریم‌ها شده است.

شورای اتحادیه اروپا مدعی است که افراد و نهادهای یادشده، به اتهام نقش‌آفرینی در انتقال کودکان اوکراینی به روسیه و مناطق تحت کنترل این کشور تحریم شده‌اند.

اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین در فوریه (اسفند) ۲۰۲۲، مواضع تندی علیه مسکو اتخاذ کرده و ضمن حمایت نظامی و ارسال سلاح به جبهه کی‌یف، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه وضع کرده است. این محدودیت‌ها بخش‌های بانکی، انرژی، تجارت و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد و شمار زیادی از مقام‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات روسی را هدف قرار داده است.

کشورهای اروپایی همچنین در کنار تأمین تجهیزات نظامی، آموزش نیروهای اوکراینی را دنبال کرده‌اند. مأموریت کمک نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین از نوامبر (آبان) ۲۰۲۲ با هدف ارائه آموزش‌های انفرادی، جمعی و تخصصی به نیروهای مسلح این کشور آغاز شد و بروکسل تداوم حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف را در دستور کار خود قرار داده است.

این در حالی است که مسکو درباره تبعات تحریم‌ها برای خود کشورهای اروپایی هشدار داده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش‌تر با غیرقانونی خواندن این محدودیت‌ها تأکید کرده بود که هرچه بسته‌های تحریمی اروپا شدیدتر شود، پیامدهای بازگشتی آن برای اقتصاد کشورهای اروپایی نیز سنگین‌تر خواهد بود.

پسکوف با بیان اینکه روسیه در برابر فشارهای تحریمی مقاومت پیدا کرده است، سیاست تحریم را به سلاحی تشبیه کرد که فشار شلیک آن به استفاده‌کننده نیز بازمی‌گردد. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز هشدار داده است که تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا، زیان بیشتری به خود اروپا وارد خواهد کرد.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، اروپا ، اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تسلیم‌بشو نیستیم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

پول حقیقی به بورس برگشت

جاعلان مشغول کارند

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

بدون شرح

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار