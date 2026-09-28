اتحادیه اروپا ۲۷ فرد و نهاد مرتبط با روسیه را تحریم کرد

جوان آنلاین: شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دارایی‌های افراد و نهادهای تحریمی مسدود می‌شود و شهروندان و شرکت‌های اروپایی از تأمین منابع مالی برای آن‌ها منع می‌شوند. افراد تحریم‌شده همچنین اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا عبور از خاک آن‌ها را نخواهند داشت.

نام رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان، کمیته گردشگری شهر مسکو، شماری از شرکت‌های گردشگری و مراکز تفریحی و ورزشی در فهرست جدید دیده می‌شود. اردوگاه «سونگدوون» در کره شمالی نیز به دلیل همکاری ادعایی با روسیه مشمول این تحریم‌ها شده است.

شورای اتحادیه اروپا مدعی است که افراد و نهادهای یادشده، به اتهام نقش‌آفرینی در انتقال کودکان اوکراینی به روسیه و مناطق تحت کنترل این کشور تحریم شده‌اند.

اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین در فوریه (اسفند) ۲۰۲۲، مواضع تندی علیه مسکو اتخاذ کرده و ضمن حمایت نظامی و ارسال سلاح به جبهه کی‌یف، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه وضع کرده است. این محدودیت‌ها بخش‌های بانکی، انرژی، تجارت و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد و شمار زیادی از مقام‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات روسی را هدف قرار داده است.

کشورهای اروپایی همچنین در کنار تأمین تجهیزات نظامی، آموزش نیروهای اوکراینی را دنبال کرده‌اند. مأموریت کمک نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین از نوامبر (آبان) ۲۰۲۲ با هدف ارائه آموزش‌های انفرادی، جمعی و تخصصی به نیروهای مسلح این کشور آغاز شد و بروکسل تداوم حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف را در دستور کار خود قرار داده است.

این در حالی است که مسکو درباره تبعات تحریم‌ها برای خود کشورهای اروپایی هشدار داده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش‌تر با غیرقانونی خواندن این محدودیت‌ها تأکید کرده بود که هرچه بسته‌های تحریمی اروپا شدیدتر شود، پیامدهای بازگشتی آن برای اقتصاد کشورهای اروپایی نیز سنگین‌تر خواهد بود.

پسکوف با بیان اینکه روسیه در برابر فشارهای تحریمی مقاومت پیدا کرده است، سیاست تحریم را به سلاحی تشبیه کرد که فشار شلیک آن به استفاده‌کننده نیز بازمی‌گردد. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز هشدار داده است که تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا، زیان بیشتری به خود اروپا وارد خواهد کرد.