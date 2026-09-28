جوان آنلاین: استیو بل در گفتوگو با ایرنا، به تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره و تأکید کرد که آثار تجاوز آمریکا به ایران اکنون در کاهش رشد اقتصاد جهانی، افزایش قیمتها، بالارفتن هزینه استقراض و فشار بر بودجه دولتها نمایان شده و مجموعه این عوامل، سطح زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار داده است.
بل با انتقاد از خوشبینی این گزارش درباره بازگشت ثبات اقتصادی تا پایان سال ۲۰۲۶ و آغاز بهبود در سال ۲۰۲۷، تصریح کرد که ارائه چنین ارزیابیهایی روی کاغذ آسان است، زیرا سیاست واشنگتن و نشانههای تشدید اقدامات نظامی، مبنای قابل اتکایی برای انتظار بازگشت ثبات فراهم نمیکند.
وی با بیان اینکه تشدید تجاوز آمریکا میتواند اختلال در عرضه انرژی را بسیار عمیقتر کند، افزود: «خطری که دولت آمریکا باید در نظر بگیرد این است که آیا میتواند با افزایش قیمت انرژی برای سالها، بهجای چند ماه، کنار بیاید.»
این عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ انگلیس توضیح داد که آسیب به زیرساختهای تولید و انتقال انرژی، پیامدهایی فراتر از نوسانهای مقطعی بازار دارد و بازگرداندن ظرفیت تولید ممکن است سالها زمان ببرد.
طبق ارزیابی او، بازارها هنوز احتمال تخریب گسترده تأسیسات و سرمایههای تولیدی در نتیجه تشدید اقدامات نظامی آمریکا را بهطور کامل در محاسبات خود منظور نکردهاند.
بل با اشاره به دادههای نقلشده در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت که رشد اقتصاد جهانی از ۳.۶ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. وی افزود که این افت، اقتصادهای بزرگ و کشورهای در حال توسعه را همزمان درگیر کرده و عملکرد بسیاری از آنها نسبت به سال گذشته ضعیفتر شده است.
وی خاطرنشان کرد که حتی پیشبینی محتاطانه این سازمان نیز از تداوم فشار ناشی از شوک قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخهای بهره تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده حکایت دارد.
این پژوهشگر انگلیسی تأکید کرد که بهبود مورد انتظار در گزارش، بر فرض پایان بحران استوار است و ادامه تجاوز، همین فرض را زیر سووال میبرد.
بل درباره پیامدهای تورمی این وضعیت گفت که بر اساس ارقام مورد استناد در گزارش، تورم اقتصادهای گروه ۲۰ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد در سال جاری افزایش مییابد و برای آمریکا نیز رشد این شاخص از ۲.۶ درصد به ۳.۶ درصد پیشبینی شده است.
وی افزود که فشار بر بازار انرژی تنها به اختلال در عرضه محدود نمیشود و کاهش ذخایر نفت و گاز نیز توان کشورها برای مقابله با شوکهای تازه را تضعیف میکند.
به گفته او، پایینآمدن موجودی سوخت به این معناست که ادامه اختلال در تولید و انتقال انرژی میتواند فشار بیشتری بر قیمتها، فعالیت بنگاهها و هزینه زندگی مردم وارد کند.
این پژوهشگر انگلیسی همچنین به آسیبپذیری صنایع نوظهور در برابر کمبود انرژی اشاره کرد و گفت که سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی، بخشی از فعالیت اقتصاد جهانی را تقویت کرده است، اما این صنعت خود به تأمین حجم بالایی از انرژی وابسته است.
وی توضیح داد که تداوم بحران انرژی میتواند همان بخشهایی را تحت فشار قرار دهد که اکنون به حفظ رشد اقتصادی کمک میکنند.
پژوهشگر انگلیسی: آمریکا هزینه تجاوز به ایران را به جهان تحمیل کرده/تحمل مردم نامحدود نیست
بل در بخش دیگری از این گفتوگو اشاره کرد که با سرازیرشدن سرمایهها به شرکتهای تولیدکننده سلاح و فعال در بخش فناوری، تمایل سرمایهگذاران به خرید اوراق بدهی دولتها کاهش یافته است.
وی افزود که دولتها برای جذب منابع مورد نیاز خود ناچار به پرداخت سود بیشتری شدهاند و در نتیجه، همزمان با افزایش مخارج نظامی، هزینه بازپرداخت بدهیهای آنها نیز سنگینتر شده است.
وی با استناد به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزود که بازده اوراق بدهی دولتی در بیشتر اقتصادهای بزرگ پیشرفته به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته یا بیشتر رسیده است. به گفته او، افزایش مخارج نظامی در چنین شرایطی، بار پرداخت بهره بدهی را سنگینتر میکند و منابع بیشتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهد.
این عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ انگلیس تأکید کرد که فشار ناشی از افزایش نرخ بهره بینبانکی مستقیماً به خانوارها نیز منتقل میشود، زیرا بازپرداخت وام مسکن و دیگر بدهیهای آنها گرانتر خواهد شد.
وی افزود که افزایش قیمت انرژی و نگرانی از گسترش تورم، بانکهای مرکزی را به افزایش نرخ بهره یا توقف روند کاهش آن سوق داده و از این مسیر، هزینه دیگری بر مردم تحمیل کرده است.
بل با اشاره به تجربه جنگ ویتنام گفت که فشار داخلی بر سیاستمداران آمریکایی تنها از افزایش تلفات نظامی ناشی نمیشد و تورم مرتبط با جنگ نیز در گسترش نارضایتی نقش داشت. او تصریح کرد: ادامه تجاوز به ایران میتواند فشارهای اقتصادی و سیاسی مشابهی را برای دولت آمریکا تشدید کند.
وی در ادامه این مصاحبه، سیاست واشنگتن را عامل افزایش فشار بر متحدان اروپایی آن دانست و گفت که مطالبه اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ناتو به هزینههای نظامی، امکان دولتهای اروپایی برای حفظ خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی را محدود میکند.
بل افزود که دولتهای اروپایی، از جمله انگلیس، با حمایت عملی از اقدامات نظامی آمریکا در غرب آسیا، مشکلات موجود در تأمین بودجه خدمات اجتماعی را تشدید میکنند. وی هشدار داد که همراهی اروپا با واشنگتن در شرایطی ادامه دارد که خانوارهای همین کشورها با افزایش هزینه انرژی، بدهی و دیگر مخارج ضروری روبهرو هستند.
این پژوهشگر انگلیسی با انتقاد از گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت که این سازمان به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی پرداخته، اما تأثیر تجاوز آمریکا به ایران بر زندگی روزمره مردم را بررسی نکرده است.
وی افزود که مردم همزمان با گرانی کالاها و انرژی، افزایش اقساط وام و فشار بر خدمات عمومی روبهرو هستند، اما گزارش روشن نمیکند که مجموع این هزینهها چه فشاری بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
او با اشاره به اینکه در گزارش اخیر از اجرای حمایتهای اضطراری در ۳۳ کشور برای کاهش فشار بر خانوارها و بنگاهها نام برده شده است، افزود: صرف اعلام این اقدامات، میزان کفایت آنها در جبران هزینههای تحمیلشده به مردم را روشن نمیکند.
بل تأکید کرد: خانوارهای آمریکایی از مسیر افزایش بهای بنزین و گازوئیل و بالارفتن هزینه وام مسکن، بخشی از هزینه تجاوز را میپردازند و مردم انگلیس نیز با افزایش قیمت سوخت و قبوض انرژی مواجه شدهاند.
وی افزود که این فشارها در کنار محدودشدن منابع خدمات عمومی، دامنه پیامدهای اقتصادی تجاوز را به بخشهای مختلف زندگی مردم گسترش داده است.
این عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ انگلیس در پایان هشدار داد که تحمل مردم در برابر افت سطح زندگی حدی دارد و سیاستمداران نباید همراهی احزاب اصلی اروپا با واشنگتن را به معنای پذیرش هزینههای تجاوز از سوی مردم بدانند.
وی تأکید کرد که در صورت تداوم تجاوز آمریکا، سیاستمدارانی که به محدودماندن اعتراضها دل بستهاند، مرتکب خطای محاسباتی بزرگی خواهند شد.