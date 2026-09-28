اتحادیه اروپا در حال بررسی ایجاد سازوکار امنیتی جدیدی مشابه ماده ۴ پیمان ناتو است که در صورت حمله به کشورهای عضو، هماهنگی اقدامات واکنشی را تسهیل می‌کند.

جوان آنلاین: فایننشال تایمز گزارش داد اتحادیه اروپا در حال بررسی ایجاد سازوکار امنیتی جدیدی مشابه ماده ۴ پیمان ناتو است که در صورت حمله به کشورهای عضو، هماهنگی اقدامات واکنشی را تسهیل می‌کند.

وزیران دفاع اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه پیشنهاد کمیسیون اروپا برای ایجاد این سازوکار را بررسی کنند.

بر اساس این طرح، سازوکار جدید در صورت حمله به یکی از کشورهای عضو فعال خواهد شد و هماهنگی اقدامات واکنشی میان اعضای اتحادیه اروپا را تسهیل می‌کند. ماده ۴ پیمان ناتو نیز در شرایطی فعال می‌شود که یکی از اعضا امنیت خود را در معرض تهدید ببیند.

با این حال، به نوشته فایننشال تایمز، شماری از دیپلمات‌های اروپایی درباره کارکرد احتمالی این سازوکار تردید دارند و نگران هستند که ایجاد آن با روندهای ناتو تداخل پیدا کرده و کانال‌های موازی برای تصمیم‌گیری ایجاد کند.