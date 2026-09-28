النجباء: بغداد باید در تصمیم منع فرود هواپیماهای ایرانی تجدیدنظر کند

رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء عراق تصمیم مقام‌های این کشور برای جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق را ناشی از فشار آمریکا دانست و خواستار تجدیدنظر بغداد در این تصمیم شد.

جوان آنلاین: شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء در گفت‌وگو با شبکه المیادین پلاس اظهار کرد که تصمیم مقام‌های عراقی برای منع فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور «پیروی از زورگویی آمریکا» است.

به گزارش ایسنا، وی از تصمیم‌گیران عراقی خواست در تصمیم مربوط به پروازهای ایران تجدیدنظر کنند.

شیخ الاسدی همچنین هشدار داد که در غیر این صورت، تحرکات مردمی برای اعمال فشار با هدف تغییر این تصمیم شکل خواهد گرفت.

رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء همچنین تأکید کرد که عراق باید در تصمیم‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود مستقل باشد و دخالت آمریکا در تصمیم‌های این کشور متوقف شود.

الاسدی گفت که اگر عراق بتواند امور خود را به‌طور مستقل اداره کند، «توجیهات مقاومت» نیز پایان خواهد یافت.