جوان آنلاین: رادیون میروشینک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در مسائل اوکراین، اعلام کرد که کشورهای غربی با حمایت از تهدیدات هسته‌ای از جانب اوکراین درک نمی‌کنند که ممکن است خود نیز قربانی آن شوند.

این دیپلمات در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار تاس گفت: «وظیفه من این است که تا حد امکان برای افرادی که روند تحولات به آنها وابسته است توضیح دهم که این موضوع بازی نیست و لغزش تدریجی آنها به سمت اقدامات تحریک‌آمیز و تروریسم آشکار، به هیچ وجه بی‌خطر نیست. تروریسم سلاحی دولبه است و در مقطعی به خود آنها بازخواهد گشت و پیامدهای آن را احساس خواهند کرد. اگر تصور می‌کنند به‌نوعی از این مسئله مصون هستند، نوعی ساده‌لوحی جهانی است.»

میروشینک با اشاره به اینکه کشورهای غربی در چارچوب همین ساده‌لوحی همچنان حملات نیروهای مسلح اوکراین به تأسیسات هسته‌ای را نادیده می‌گیرند، افزود: «آنها کاملاً درک می‌کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و سیاست تحریک‌آمیز کی‌یف را به‌خوبی می‌فهمند، اما نسبت به آن چشم‌پوشی می‌کنند و تصور می‌کنند این وضعیتی که به‌تدریج در حال تشدید است و واقعاً پیامدهای بسیار جدی را تهدید می‌کند، به‌نوعی از کنار آنها خواهد گذشت یا در مقطعی کسی خواهد ترسید. نمی‌دانم غربی‌ها به چه فکر می‌کنند.»

غرب با حمایت از اقدامات اوکراین، توافقات مربوط به امنیت هسته‌ای را نقض می‌کند

این مقام وزارت خارجه روسیه معتقد است که کشورهای غربی با حمایت از اوکراین که به تأسیسات هسته‌ای حمله می‌کند، بسیاری از توافق‌های بین‌المللی را که خود امضا کرده‌اند، نقض می‌کنند.

وی گفت: «سعی کنید بفهمید درک کرده و متوجه شوید که آنها وقتی آشکارا مجموعه کاملی از هنجارهای بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و امنیت پرتوی را نقض می‌کنند، به چه چیزی فکر می‌کنند. همه این مسائل در مجموعه‌ای از توافقات چندجانبه مشخص شده و حداقل کشورهایی که دارای انرژی هسته‌ای بوده و سلاح هسته‌ای در اختیار دارند، درباره آنها به توافق رسیده‌اند. این کشورها این کنوانسیون‌ها را امضا کرده‌اند و اعضای فعال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. اما حالا چه؟ آنها چشمان خود را به روی اقدامات اوکراین می‌بندند.»

میروشینک وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را به‌عنوان نمونه مطرح کرد و افزود: «در ماه آگوست طرف اوکراینی عملاً امکان سفر رافائل گروسی، رئیس بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را سلب کرد و گفت: ببخشید، ما نمی‌توانیم امنیت شما را تضمین کنیم. این در حالی بود که روسیه امنیت این سفر را تضمین کرده بود، ولی کی‌یف تضمین نکرد که حمله‌ای انجام نخواهد داد. در نتیجه، سفر این مقام به‌سادگی لغو شد، زیرا بر اساس پروتکل، او در چنین شرایطی نمی‌تواند از نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا بازدید کند.»

اوکراین با حمایت غرب حملات به تأسیسات هسته‌ای روسیه را افزایش می‌دهد

نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه یادآور شد که کی‌یف با چشم‌پوشی و حمایت مالی کشورهای غربی حملات به تأسیسات هسته‌ای روسیه را افزایش می‌دهد.

رادیون میروشینک گفت: «می‌توانم بگویم این تشدید اوضاع که پس از اختصاص ۹۰ میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد، به حوزه هسته‌ای و امنیت پرتوی نیز گسترش یافته است. حملات به تأسیسات بسیار حساس نیروگاه زاپروژیا ثبت شده است، از جمله مرکز آموزشی و محل‌های نگهداری پسماندهای هسته‌ای. این مسئله هم می‌تواند باعث افزایش سطح تشعشعات شود و هم به آسیب یا تخریب‌هایی منجر شود که بر عملکرد و ایمنی نیروگاه هسته‌ای تأثیر بگذارد.»

این دیپلمات با اشاره به اینکه نیروهای مسلح اوکراین پس از «امتحان کردن» این شیوه در نیروگاه زاپروژیا، اکنون دیگر نیروگاه‌های هسته‌ای از جمله نیروگاه‌های کورسک و اسمولنسک را نیز هدف حملات پهپادی خود قرار داده‌اند، افزود: «در مقطعی این مسئله واکنش‌هایی از سوی اروپایی‌ها و اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد می‌کرد. اما اکنون، حملات روزانه به نیروگاه زاپروژیا هیچ واکنشی در میان حامیان کی‌یف ایجاد نمی‌کند. آنها عملاً هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و اگر هم واکنش نشان دهند، فقط به یک شکل است: «روسیه در همه چیز مقصر است و خودشان نیروگاه خود را هدف قرار می‌دهند!» و اوکراینی‌ها هم می‌گویند: «ما که نمی‌توانیم نیروگاه را هدف قرار داده باشیم، چون این نیروگاه متعلق به خود ماست!» و این منطق احمقانه و وارونه کاملاً مورد قبول غربی‌هاست.»