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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

سه‌ برابر شدن تولید هم حریف کمبود موشک‌های آمریکا نشد

موشک وال‌استریت‌ژورنال از بحران ذخایر موشکی آمریکا پرده برداشت؛ کارخانه‌ها با تولید ۲۴ساعته و افزایش سه‌برابری، درصدد جبران کمبودها هستند، اما فرسودگی زیرساخت و سرمایه‌گذاری دیرهنگام، ترمیم این شکاف را زمان‌بر کرده است.

جوان آنلاین: نشریه آمریکایی در گزارشی با اشاره به کمبود شدید موجودی موشک‌های ارتش آمریکا پس از جنگ‌افروزی‌های اخیر نوشت هر چند کارخانه‌های مهمات‌سازی آمریکا با راه‌اندازی خطوط تولید ۲۴ ساعته و افزایش سه‌برابری تولید، تلاش می‌کنند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند اما این تلاش‌ها «خیلی دیر» صورت گرفته و این کارخانه‌ها درگیر پیامدهای سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و قراردادهای بی‌ثبات هستند.

به گزارش ایسنا، روزنامه‌ آمریکایی وال ‌استریت ‌ژورنال در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت صنایع نظامی آمریکا هشدار داد که کارخانه‌های اصلی تأمین‌کننده ذخایر تسلیحاتی این کشور، پس از سال‌ها بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری زیرساختی و سیاست‌های قراردادی ناپایدار پنتاگون، اکنون در شرایطی بحرانی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، کارخانه‌های مهمات‌سازی آمریکا در واکنش به کاهش شدید موجودی موشک‌های راهبردی، تولید خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده و برخی خطوط تولید را به صورت شبانه‌روزی فعال کرده‌اند. با این حال، به نوشته وال استریت ژورنال کارشناسان تأکید می‌کنند که این اقدامات برای پر کردن شکاف ایجادشده در ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا، بسیار دیرهنگام است.

کارخانه‌ها ۲۴ ساعته شدند، اما تولید جواب نمی‌دهد

این گزارش حاکی است پنتاگون در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر پیمانکاران نظامی وارد کرده تا تولید موشک‌های پاتریوت، تاماهاوک و سایر مهمات هدایت‌شونده را به شدت افزایش دهند. برخی از این کارخانه‌ها اکنون در سه شیفت کاری و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و تولید خود را نسبت به سال‌های گذشته تا سه برابر افزایش داده‌اند.

اما این افزایش کمی تولید، نتوانسته است پاسخگوی حجم بالای مصرف در درگیری‌های اخیر باشد. وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد که ارتش آمریکا در جریان رویارویی‌های نظامی اخیر، به‌ویژه در جنگ علیه ایران، حجم عظیمی از موشک‌های رهگیر و دوربرد خود را مصرف کرده و اکنون با کمبود جدی در انبارهای تسلیحاتی مواجه است.

زیرساخت فرسوده و قراردادهای بی‌ثبات؛ ریشه بحران

وال‌استریت‌ژورنال همچنین معتقد است یکی از ریشه‌های این بحران صنایع مهمات‌سازی ایالات متحده این است که در سال‌های‌ گذشته سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید موشک کافی نبوده و همچنین قراردادهای متناقض و متغیری که پنتاگون با پیمانکاران منعقد کرده به این بخش ضربه زده است. به نوشته این نشریه، بسیاری از کارخانه‌های کلیدی که ستون فقرات تأمین تسلیحات ارتش آمریکا محسوب می‌شوند، سال‌ها با فرسودگی تجهیزات و کمبود نیروی متخصص دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

این در حالی است که پنتاگون در دوره‌های مختلف، سفارش‌های خود را کاهش یا افزایش داده و همین نوسان، پیمانکاران را از سرمایه‌گذاری بلندمدت در ظرفیت‌های تولیدی بازداشته است. اکنون که نیاز فوری به افزایش تولید احساس می‌شود، این کارخانه‌ها توانایی پاسخگویی سریع را ندارند.

اعتراف به تلاش‌های دیرهنگام

وال‌استریت‌ژورنال در ادامه می‌نویسد: حتی اگر تمامی برنامه‌های افزایش تولید طبق برنامه پیش برود، رسیدن به سطح مطلوب موجودی موشک‌ها حداقل دو سال به طول می‌انجامد. این بدان معناست که در کوتاه‌مدت، ارتش آمریکا با محدودیت جدی در توانایی‌های آفندی و پدافندی خود مواجه خواهد بود.

کارشناسان معتقدند که این وضعیت، پیامدهای راهبردی گسترده‌ای برای واشنگتن به همراه خواهد داشت. کاهش ذخایر موشکی، توانایی آمریکا برای اجرای فعالیت‌ها و عملیات‌ها در مناطق مختلف جهان را تضعیف و متحدان واشنگتن را نیز نگران کرده است.

برچسب ها: تسلیحات نظامی ، آمریکا ، تولید موشک‌
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