حماس: دفاع از قدس و مسجد الاقصی تا آزادسازی آن ادامه دارد

جنبش حماس در بیست‌ و ششمین سالگرد انتفاضه الاقصی تصریح کرد که قطب‌نمای آن همچنان به سوی آزادسازی سرزمین و مقدسات فلسطین ثابت خواهد ماند.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیست‌ و ششمین سالگرد انتفاضه مبارک الاقصی تاکید کرد قطب‌نمای این جنبش همچنان به سوی آزادسازی سرزمین و مقدسات ثابت خواهد ماند و از امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست از مبارزه و پایداری ملت فلسطین تا دستیابی به حقوق مشروع خود حمایت کنند.

به گزارش مهر، حماس در بیانیه‌ که به همین مناسبت صادر کرد، ابراز داشت که بیست‌ و ششمین سالگرد انتفاضه مبارک الاقصی امسال در شرایطی فرا می‌رسد که کابینه فاشیستی رژیم صهیونیستی از طریق جنگ تجاوزکارانه علیه سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین، به‌ ویژه قدس و مسجد الاقصی، سطحی بی‌سابقه از تشدید تجاوزات را دنبال می‌کند و از شهرک‌نشینان افراطی در اقدامات جنایتکارانه آنان حمایت می‌کند؛ اقداماتی که با هدف تشدید تلاش‌ها برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی، هتک حرمت آن، محو نشانه‌ها و هویت آن و تثبیت طرح‌های الحاق و کوچ اجباری صورت می‌گیرد.

این جنبش تاکید کرد انتفاضه مبارک الاقصی که در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ آغاز شد، نمادی الهام‌بخش برای همه نسل‌ها در طول تاریخ بوده و خواهد ماند؛ انتفاضه‌ای که حامل مفاهیم قهرمانی و حمایت از قدس و مسجدالاقصی است و تاکید می‌کند جنایات دشمن و تروریسم مستمر آن هرگز نخواهد توانست شعله مقاومت را خاموش کند یا عزم و اراده ملت فلسطین را در هم بشکند.

حماس در بیست‌ و ششمین سالگرد انتفاضه الاقصی بار دیگر بر عهد وفاداری به خون شهدا و فداکاری‌های اسرا تاکید کرد و افزود ملت فلسطین هرگز از سرزمین، حقوق، اصول ثابت و مقدسات خود چشم‌پوشی نخواهد کرد و طرح‌های دشمن و کابینه‌های فاشیستی متوالی آن، هر اندازه نیز بر وحشیگری و جنایات خود بیفزایند، محکوم به شکست خواهند بود.

این جنبش تاکید کرد شهر قدس و مسجد الاقصی در قلب درگیری مستمر ملت فلسطین با دشمن صهیونیستی قرار دارند و مسجد الاقصی همچنان وقف اسلامی باقی خواهد ماند؛ وقفی که نه قابل تقسیم است و نه قابل شراکت و رژیم اشغالگر در هیچ بخش و هیچ وجب از آن، حاکمیت یا مشروعیتی نخواهد داشت.

حماس افزود دفاع از مسجد الاقصی تا زمان آزادسازی آن ادامه خواهد یافت و هیچ عقب‌نشینی از این مسیر صورت نخواهد گرفت.

این جنبش تاکید کرد حرکت همه جریان‌های فلسطینی به سوی توافق بر سر یک راهبرد واحد مبارزاتی، همراه با حمایت مستمر و جدی و مشارکت موثر امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان، یکی از پایه‌های اساسی پروژه آزادسازی سرزمین و مقدسات و مقابله با طرح‌های رژیم اشغالگر است.

حماس از فلسطینیان مقاوم در سراسر کرانه باختری، اراضی اشغالی ۱۹۴۸، بیت‌المقدس و مناطق پیرامونی آن خواست حضور و عزیمت به مسجد الاقصی، پاسداری و اعتکاف در این مسجد را ادامه دهند تا از مسجد الاقصی دفاع کرده و طرح‌های رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان افراطی را ناکام بگذارند.

این جنبش همچنین از امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست به طور فوری و جدی در همه سطوح سیاسی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و مردمی وارد عمل شوند و همه ظرفیت‌ها را برای حمایت از ملت فلسطین که در سرزمین خود و در عرصه‌های قدس و مسجد الاقصی در حال مقاومت و پایداری است، بسیج کنند.

حماس همچنین خواستار مقابله با طرح‌های جنایتکارانه‌ای شد که مسجد الاقصی را هدف قرار داده‌اند و تاکید کرد این تلاش‌ها باید تا آزادسازی کامل مسجد الاقصی از لوث اشغالگری ادامه یابد.

این جنبش در پایان به ارواح شهدای انتفاضه الاقصی و تمامی کاروان‌های شهدای ملت فلسطین که در مسیر آزادسازی سرزمین و مقدسات به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد و تاکید کرد به خون، فداکاری‌ها و مسیر آنان وفادار خواهد ماند تا تمامی حقوق ملت فلسطین به طور کامل بازپس گرفته شود.