جوان آنلاین: در شرایطی که برگزاری دیدارهای تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند برابر رژیم صهیونیستی در لیگ ملت‌های اروپا با واکنش‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای در این کشور همراه شد.

رسانه «الجزیره» خبر داد: کافه «پیدار براونز» در دوبلین یکی از این مکان‌ها بود که هنگام دیدار ایرلند و رژیم صهیونیستی، تلویزیون‌های خود را خاموش کرد. آیدان براون مالک این کافه، گفت حدود یک ماه است تصمیم گرفته‌اند تا زمانی که ایرلند موضعی در قبال اسرائیل اتخاذ نکند، دیدارهای این تیم را پخش نکنند.

به گفته براون در آخرین شمارش حدود ۱۴۰ کافه و بار در ایرلند و خارج از این کشور اعلام کرده بودند که مسابقه را به دلیل حمایت از مردم غزه پخش نخواهند کرد.

این اقدام در شرایطی انجام شد که مخالفت‌هایی با برگزاری این مسابقه در ایرلند وجود داشت. طبق یک نظرسنجی، ۷۶ درصد از هواداران فوتبال ایرلند با برگزاری دیدار مقابل رژیم صهیونیستی مخالف بودند و ۶۳ درصد از اعضای انجمن فوتبالیست‌های حرفه‌ای ایرلند نیز با انجام این مسابقات مخالفت کرده بودند.

همچنین بیش از ۱۶۰ چهره ورزشی ایرلندی با امضای نامه‌ای از بازیکنان تیم ملی خواسته بودند این دیدارها را تحریم کنند.

در همین حال، گاوین بازونو دروازه‌بان تیم ملی ایرلند، نیز اعلام کرد که حاضر نیست برابر اسرائیل بازی کند. بازیکنان تیم در نهایت با برگزاری مسابقه موافقت کردند و بازونو تنها بازیکنی بود که از حضور در این دیدار خودداری کرد.

این بازی با برتری ۳ بر صفر تیم ملی ایرلند به پایان رسید و قرار است این دو تیم ۱۲ مهر بار دیگر نیز در لیگ ملت های اروپا به مصاف هم بروند.