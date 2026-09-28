عربستان حملات هوایی خود به مناطق یمن را تشدید کرده و بازارها، پل‌ها و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد و این در حالی است که تلفات غیرنظامیان رو به افزایش است، در مقابل صنعاء تهدید کرده که پاسخ داده و بانک اهداف خود را گسترش دهد تا مکان‌های حساس در پادشاهی سعودی را نیز در بر بگیرد.

جوان آنلاین: نیروهای صنعاء ریاض را به ارتکاب جنایات جنگی بیشتر علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها در چندین استان یمن متهم و تهدید کردند که اهداف خود را گسترش خواهند داد و مکان‌های حساس‌تری را به ویژه در پایتخت عربستان هدف قرار خواهند داد.

به گزارش ایسنا، یک منبع نظامی در صنعاء در گفتگو با روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان، حملات هوایی عربستان به پل‌ها و زیرساخت‌ها را به بهانه استفاده از آنها به عنوان سکوهای پرتاب موشک، «ورشکستگی بزرگ» توصیف کرد و گفت: پل‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده نمی‌شوند.

این منبع یمنی در ادامه این گفتگو هشدار داد که صنعاء می‌تواند با افزودن تمام پل‌های حیاتی در عربستان به ویژه در ریاض به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه مشروع به این تخریب‌ها پاسخ دهد.

این موضع در پی حملات هوایی عربستان اتخاذ شد که با مجموعه‌ای از حملات هوایی خشونت‌آمیز همراه بود و طی آن تعدادی از بازارهای تجاری، پل‌ها و جاده‌های ارتباطی استان‌های تحت کنترل دولت صنعاء را هدف قرار داد و باعث تلفات زیادی در استان‌های تعز، صعده و حدیده شد.

روز یکشنبه عربستان در یکی از حملات هوایی خود، بازاری در تقاطع «ماویه» منطقه «التعزیه» در جنوب شهر تعز را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن ۵۰ غیرنظامی شد. این دومین حمله از این نوع طی روزهای اخیر، پس از حمله هوایی ائتلاف عربی به بازاری در استان لحج بود که آن هم موجب تلفاتی در میان غیرنظامیان شد.

«انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت صنعاء اعلام کرد که از زمان آغاز تشدید حملات هوایی عربستان در سوم سپتامبر جاری تا روز گذشته، تعداد شهداء به ۶۷ نفر و زخمی‌ها به ۱۰۷ نفر رسید و بیشتر آنها زن و کودک بودند.

در همین حال سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای صنعاء گزارش داد که جت‌های جنگنده اف-۱۵ طی ۲۴ ساعت ۲۶ حمله هوایی به استان‌های تعز، الجوف، مأرب، ذمار و صعده انجام داده‌اند.

بر اساس داده‌ها، ریاض عامدانه زیرساخت‌های استان‌های خارج از محدوده درگیری را هدف قرار داده تا از هدف‌گیری و سرنگونی تعداد بیشتری از هواپیماهای جنگی یا پهپادهای آن توسط انصارالله جلوگیری کند.

از جمله سازه‌هایی که توسط جنگنده‌های سعودی بمباران شدند، می‌توان به پل «الدلیل» اشاره کرد که اب، تعز و ذمار را به هم متصل می‌کند و همینطور پل «البرح» که تعز و شهر ساحلی المخا را به هم متصل می‌کند. بمباران این پل‌ها حمل‌ونقل میان استان‌ها را مختل کرد.

در بحبوحه پیش‌بینی‌ها در خصوص احتمال پاسخ سریع نیروهای صنعاء به هدف قرار دادن بازارها و پل‌ها، «محمد عبدالسلام» رئیس هیات مذاکره‌کننده صنعاء در بیانیه‌ای گفت: تشدید کشتارها علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، نیات مخرب واقعی رژیم سعودی نسبت به یمن، سرزمین و مردم آن را آشکار می‌کند.

عبدالسلام در ادامه تاکید کرد: این امر هیچ دستاوردی برای ریاض به ارمغان نخواهد آورد بلکه تنها شکست آن را افزایش می‌دهد و انگیزه‌ای برای مردم ما خواهد بود تا مقاومت و پایداری خود را در دستیابی به اهداف عادلانه‌شان تقویت کنند.

نیروهای صنعاء عملیاتی را علیه اهدافی در عمق خاک عربستان آغاز کرده‌اند که آخرین آن «عملیات ریاض» در اوایل این هفته بود که باعث شد دولت ریاض وضعیت اضطراری اعلام نشده‌ای را اعمال کرده و فرمانی مبنی بر تعلیق نامحدود کلاس‌های حضوری صادر کرده و آموزش از راه دور از طریق پلتفرم «مدرسه من» را دوباره آغاز کند، اقدامی که به گفته برخی ناظران، اولین تصمیم از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ در چند سال گذشته بوده است.