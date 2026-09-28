ناو هواپیمابر تئودور روزولت آمریکا را به مقصد خاورمیانه ترک کرد

جوان آنلاین: این رسانه نوشت که در طول جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل، ایران تا حد زیادی انبار کلیدی تدارکات و تجهیزات نیروی دریایی آمریکا در بحرین را نابود و ارسال غذا و تدارکات به گروه ضربت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را دشوارتر و زمان‌برتر کرد.

گزارش‌هایی نیز از وخامت اوضاع و سلامت روانی سرنشینان این ناو منتشر شد تا جایی که به گفته مقام های مسئول، هشت ملوان در طول استقرار طولانی مدت در منطقه خاورمیانه اقدام به خودکشی کردند.

حال فرماندهان نیروی دریایی گفته‌اند که اقدام هایی را برای تجهیز ناو روزولت در این ماموریت انجام داده‌اند تا از مشکلات مشابه لینکلن جلوگیری شود. این تدابیر شامل بارگیری غذا و تدارکات اضافی و افزایش سرگرمی ها برای ملوانان، از جمله وسایل ورزشی اضافی است.

نیروی دریایی آمریکا همچنین متعهد شده که ارتباط بهتری با خانواده‌ ملوانان برقرار کند.

تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان اوایل شهریور در گزارشی نوشته بود: مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که ناو هواپیمابر تئودور روزولت به همراه حدود پنج هزار نظامی آمریکایی در هفته‌های آینده راهی خاورمیانه می‌شود.

در گزارش سی‌ان‌ان آمده است: پیش بینی می شود که این مأموریت دست‌کم هفت ماه به طول انجامد.