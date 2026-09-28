حدود یک ماه مانده تا انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، دموکرات‌ها وعده دادند آماده مقابله با رژیم اسرائیل در خصوص نقض حقوق بشر و مساله فلسطین هستند؛ موضوعی که با توجه به اتحاد دیرینه آمریکا و رژیم صهیونیستی شکاف در سیاست خارجی واشنگتن در قبال اسرائیل را بین دو حزب اصلی آمریکا نشان می دهد.

جوان آنلاین: تارنمای هیل نوشت: مقابله با (رژیم) اسرائیل مدتها این حزب را به چالش انداخته و مدافعان سرسخت آن را در مقابل قانونگذاران لیبرال ترِ منتقد رفتارهای اسرائیل در مقابل فلسطینی ها قرار داده است.

سران دموکرات برای جلوگیری از تصویب قانونی که این اختلافات را برجسته می کند، با مشکل مواجه بوده اند.

اما در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که انتظار می رود دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان را کسب کنند، رهبران این حزب اکنون می گویند که آماده هستند در بحث استقلال فلسطین و بحث های گسترده تر حقوق بشر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل مقابله کنند.

حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات که در صورت کنترل دموکرات ها در مجلس نمایندگان در صف قرار گرفتن در جایگاه رئیس مجلس است، به موضوع افزایش خشونت شهرک نشین های صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن به عنوان یکی از مواردی اشاره کرده که دموکرات ها با آن مقابله خواهند کرد.

جفریز و معاونان ارشد او طرحی را تصویب کرده اند که تحریم های اقتصادی را علیه عاملان خشونت در کرانه باختری تحت اشغال اعمال می کند و مانع از ورود آن ها به ایالات متحده می شود.

این طرح مورد حمایت جِری ندلر قانونگذار ارشد دموکرات از نیویورک است و طرح او رسما مورد تایید ۱۷۴ عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته و به گفته جفریز در صورتی که دموکرات ها بعد از انتخابات کنترل مجلس را برعهده بگیرند در اولویت برنامه های آن ها خواهد بود.

هیل نوشت: این اظهارات تغییر قابل توجه در سیاست های کپیتال هیل (ساختمان کنگره) را نشان می دهد که تا پیش از این دفاع از (رژیم) اسرائیل متحد نزدیک آمریکا در خاورمیانه، امری مقدس برای اکثریت گسترده ای از قانونگذاران هر دو حزب اصلی در آمریکا محسوب می شد.

این رسانه افزود: چنین حمایتی در دوران نخست وزیری نتانیاهو که راستگراترین ائتلاف راست گرای حاکم در تاریخ دولت تل آویو است، تغییر کرده است. نتانیاهو مخالف تشکیل کشور مستقل فلسطینی است و شهرک سازی ها در اراضی اشغالی را ترویج می کند.

هیل خاطرنشان کرد: به نشانه انزوای فزاینده اسرائیل، بسیاری از هیات های حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل با اغاز سخنرانی او، سالن را ترک کردند. حتی در زمان سخنرانی نتانیاهو، ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در نیویورک حضور نداشت.

این رسانه آمریکایی نوشت: با وجود این که ترامپ و نتانیاهو متحد نزدیک هم بوده اند، این روابط، تحت فشار جنگ با ایران که با همکاری آمریکا و اسرائیل آغاز شد و بیش از وعده های اولیه ترامپ ادامه داشته، دچار تنش شده است.