تیراندازی مرگبار در آمریکا با ۳ کشته و ۴ زخمی

در ادامه موج تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا، وقوع تیراندازی در یک باشگاه شبانه در شهر دیترویت به کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۴ نفر دیگر منجر شد.

جوان آنلاین: در پی وقوع تیراندازی در ساعات اولیه صبح یکشنبه و پس از درگیری و مشاجره لفظی در یک باشگاه شبانه در دیترویت، سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش مهر، به گفته «تاد بتیسون» رئیس پلیس دیترویت، مأموران ساعت ۷:۲۱ صبح به محل حادثه اعزام شدند و سه مرد را با جراحات ناشی از گلوله که منجر به مرگ آنان شده بود، پیدا کردند.

چهار فرد زخمی شامل دو مرد و دو زن نیز با خودروهای شخصی به بیمارستان منتقل شدند و گفته می‌شود تمامی قربانیان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ زندگی خود بوده‌اند. پلیس اعلام کرده است جراحات افراد زخمی تهدیدکننده جان آنها نیست.

رئیس پلیس دیترویت گفت این تیراندازی پس از یک درگیری رخ داده و افراد درگیر، اختلاف خود را با استفاده از سلاح گرم حل کرده‌اند. وی همچنین اعلام کرد این محل برای پلیس ناشناخته نبوده و از ابتدای سال جاری تاکنون هفت تماس پلیس از همین نشانی ثبت شده است.

پلیس دیترویت اعلام کرده است سرنخ‌هایی درباره این حادثه در اختیار دارد و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی ادامه دارد.

این حادثه بار دیگر مسئله تداوم تیراندازی‌های مسلحانه و خشونت با سلاح گرم در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است.