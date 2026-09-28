کد خبر: 1381791
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تیراندازی مرگبار در آمریکا با ۳ کشته و ۴ زخمی

تیراندازی در ادامه موج تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا، وقوع تیراندازی در یک باشگاه شبانه در شهر دیترویت به کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۴ نفر دیگر منجر شد.

جوان آنلاین: در پی وقوع تیراندازی در ساعات اولیه صبح یکشنبه و پس از درگیری و مشاجره لفظی در یک باشگاه شبانه در دیترویت، سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش مهر، به گفته «تاد بتیسون» رئیس پلیس دیترویت، مأموران ساعت ۷:۲۱ صبح به محل حادثه اعزام شدند و سه مرد را با جراحات ناشی از گلوله که منجر به مرگ آنان شده بود، پیدا کردند.

چهار فرد زخمی شامل دو مرد و دو زن نیز با خودروهای شخصی به بیمارستان منتقل شدند و گفته می‌شود تمامی قربانیان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ زندگی خود بوده‌اند. پلیس اعلام کرده است جراحات افراد زخمی تهدیدکننده جان آنها نیست.

رئیس پلیس دیترویت گفت این تیراندازی پس از یک درگیری رخ داده و افراد درگیر، اختلاف خود را با استفاده از سلاح گرم حل کرده‌اند. وی همچنین اعلام کرد این محل برای پلیس ناشناخته نبوده و از ابتدای سال جاری تاکنون هفت تماس پلیس از همین نشانی ثبت شده است.

پلیس دیترویت اعلام کرده است سرنخ‌هایی درباره این حادثه در اختیار دارد و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی ادامه دارد.

این حادثه بار دیگر مسئله تداوم تیراندازی‌های مسلحانه و خشونت با سلاح گرم در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است.

برچسب ها: حادثه تیراندازی ، آمریکا ، کشته و زخمی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

تسلیم‌بشو نیستیم

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

جاعلان مشغول کارند

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

پول حقیقی به بورس برگشت

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار