ترامپ باز هم مدعی پیروزی در جنگ با ایران شد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد: «فکر میکنم خیلی زود در جنگ با ایران پیروز خواهیم شد.»
به گزارش مهر، وی همچنین ادعا کرد قیمت نفت پس از پیروزی آمریکا بر ایران به سطوح پیش از جنگ بازخواهد گشت.
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه کلید مسئله این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت، مدعی شد: واشنگتن همزمان در دو جبهه نظامی و اقتصادی در برابر ایران در حال موفقیت است.
ترامپ در ادامه گفت بازگشت به حملات نظامی همچنان ممکن است، اما افزود: «من بهسادگی نمیخواهم این را بگویم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما با جدیت هرچه تمام به دنبال ممنوعیت صادرات گازوئیل هستیم و این طرح در دست بررسی است.
ترامپ مدعی شد: دیگر نباید درباره دستیابی ایران به سلاح هسته ای نگران باشیم چرا که توانایی های ایران در این زمینه نابود شده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ از ابتدای جنگ بارها از «پیروزی» آمریکا سخن گفته، اما جنگ برخلاف پیشبینیهای اولیه او همچنان ادامه دارد. گزارشهای اخیر نیز از تداوم بحران در تنگه هرمز حکایت دارد.
گفتنی است که اهداف واشنگتن در طول جنگ تغییر کرده و بازگشایی تنگه هرمز اکنون به یکی از اولویتهای اصلی آمریکا تبدیل شده است؛ در حالی که این گذرگاه پیش از آغاز جنگ باز بود.