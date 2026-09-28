ترکیه: کابینه نتانیاهو به دنبال ایجاد تنش در منطقه است

جوان آنلاین: وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کابینه نتانیاهو از طریق اقدامات تحریک آمیز و تجاوزات علیه مقدسات اسلامی به دنبال ایجاد تنش در منطقه و از بین بردن تلاش ها برای تحقق صلح و ثبات است.

بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه ترکیه از جامعه بین الملل خواست تدابیر بازدارنده در برابر تجاوزات صهیونیست ها علیه مسجد الاقصی اتخاذ کند.

پیشتر اداره امور اوقاف اسلامی فلسطین اعلام کرده بود که هزار و ۵۰۰ شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی یورش برده و آیین های تلمودی را در این مکان مقدس به جای آوردند.

نظامیان صهیونیست نیز حضور نمازگزاران فلسطینی را در این مکان مقدس محدود کردند.