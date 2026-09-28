انصار الله: تکیه بر نیروهای خارجی برای نابودی انصارالله خیالپردازی است

جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، ضمن تمسخر موضع عربستان سعودی درباره توانایی «جامعه بین‌المللی» برای فیصله‌ دادن به جنگ یمن و نابودی انصارالله، تصریح کرد که تکیه بر نیروهای خارجی برای تحقق اهداف ریاض، ناتوانی عربستان از رویارویی مستقیم با یمنی‌ها را نشان می‌دهد.

الفرح در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: مایه شگفتی است که مقام‌های سعودی پیوسته می‌گویند جامعه بین‌المللی حوثی‌ها را نابود خواهد کرد و هم‌زمان می‌کوشند سلطه عربستان را در خاک یمن برقرار کنند.» به گفته او، چنین رویکردی بر امید بستن به نیروهای خارجی برای دستیابی به اهدافی استوار است که ریاض نتوانسته از راه نظامی محقق کند.

وی این امیدواری‌ها را «خیال‌پردازی‌های ناتوان و شکست‌خورده» توصیف کرد و گفت جامعه بین‌المللی نهادی یکپارچه نیست که مطابق خواست یک کشور خاص عمل کند یا دستگاهی وابسته به ریاض باشد که بتوان آن را برای اجرای خواسته‌های عربستان به کار گرفت.

الفرح افزود قدرت‌های بزرگ بین‌المللی بر پایه منافع و محاسبات خود عمل می‌کنند و عربستان جایگاهی ندارد که بتواند اراده‌اش را بر این قدرت‌ها تحمیل کند؛ بلکه این کشورها از رابطه با ریاض برای پیشبرد منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی خود بهره می‌برند.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله قدرت‌های بین‌المللیِ طرف تعامل با عربستان را به سوءاستفاده از توان مالی این کشور متهم کرد و گفت که برخی کشورها ریاض را از دریچه منابع اقتصادی و توان هزینه‌کردش می‌نگرند و با آن همچون منبعی برای تأمین پول و انرژی برخورد می‌کنند. بنابراین، وعده‌هایی که این قدرت‌ها به رهبران سعودی می‌دهند، بیش از آنکه به تحقق اهداف عربستان در یمن مربوط باشد، با منافع خودشان پیوند دارد.

وی اضافه کرد که باج‌خواهی سیاسی و اقتصادی از عربستان، نتیجه اتکای این کشور به حمایت و ائتلاف‌های خارجی به‌جای رویارویی مستقیم است. قدرت‌های بین‌المللی می‌دانند ریاض نمی‌خواهد مستقیماً با یمنی‌ها وارد درگیری شود؛ از همین رو، عربستان به گردآوری نیرو، استفاده از مزدوران و ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روی می‌آورد.

الفرح همچنین گفت اتکای عربستان به نیروهای خارجی، این کشور را در گرو محاسبات متحدانش قرار می‌دهد؛ متحدانی که ممکن است وعده‌های سیاسی و نظامی بدهند، اما اجرای آن‌ها به منافع و ارزیابی‌های خودشان وابسته است. وی افزود امید بستن به بسیج نیروهای بین‌المللی یا منطقه‌ای برای فیصله‌دادن به جنگ، چیزی را تغییر نمی‌دهد و توان یمنی‌ها برای مقابله با مداخله خارجی را از میان نمی‌برد. به گفته او، صنعاء این رویارویی را نبردی برای حاکمیت و استقلال و مخالفت با قیمومت خارجی می‌داند.

الفرح همچنین اتکا به تشکیلات نظامی و شبه‌نظامیان مزدور محلی را مورد انتقاد قرار داد و گفت ترجیح مزدوران و ائتلاف‌ها بر رویارویی مستقیم، ماهیت محاسبات حاکم بر عملکرد عربستان در یمن را آشکار می‌کند.