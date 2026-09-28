تکرار تعرض ده ها صهیونیست به مسجد الاقصی 

جوان آنلاین: از ساعات اولیه صبح امروز گروههایی از شهرکنشینان صهیونیست در سومین روز عید یهودی «عرش» به مسجد الاقصی تعرض کردند.
شهرکنشینان در جریان این یورشها، اقدام به اجرای رقص و برگزاری نمازها و آیینهای تلمودی در محوطه مسجد الاقصی کردند.
دیروز نیز حدود ۱۵۰۰ شهرکنشین صهیونیست، در دومین روز از آنچه «عید عرش» یهودیان خوانده میشود، با حمایت شدید نیروهای اشغالگر صهیونیست و همزمان با تشدید محدودیتها علیه فلسطینیان در بخش قدیمی قدس اشغالی، به صحنهای مسجد مبارک الاقصی یورش بردند.
استانداری قدس اعلام کرد شهرکنشینان در گروههای پیاپی و از طریق بابالمغاربه، با حمایت پلیس اشغالگر، وارد مسجدالاقصی شدند. نیروهای اشغالگر پس از پایان یورشها، این دروازه را بستند.
شهرکنشینان در صحنهای مسجد بویژه در اطراف بابالقطانین، آیینهای تلمودی برگزار کردند.
همچنین گروهی از شهرکنشینان صهیونیست در بیرونِ باب حِطّه، یکی از دروازههای مسجدالاقصی، به برگزاری نمازها و آیینهای تلمودی پرداختند؛ این در حالی است که که محدودیتهای شدید نیروهای اشغالگر در اطراف مسجد و بخش قدیمی شهر ادامه داشت.
در بازار القطانین، که به مسجدالاقصی منتهی میشود، مقامهای اشغالگر شماری از مغازهداران را وادار کردند مغازههایشان را ببندند. این اقدام همزمان با برگزاری آیینهای تلمودی از سوی شهرکنشینان در بازار و اعمال محدودیت بر رفتوآمد شهروندان در بخش قدیمی شهر صورت گرفت.
این یورشها در شرایطی انجام میشود که اشغالگران تدابیر نظامی خود را در قدس تشدید کرده و همزمان با اعیاد یهودی، محدودیتهایی بر ورود نمازگزاران و رفتوآمد آنان اعمال کردهاند. معمولاً در این مناسبتها، یورش شهرکنشینان به مسجدالاقصی افزایش مییابد.
استانداری قدس پیشتر در همین روز گزارش داده بود که طی ساعات صبح ۱۱۴۳ شهرکنشین به مسجدالاقصی یورش بردهاند؛ اما بر اساس اطلاعات بعدی، شمار آنان به حدود ۱۵۰۰ نفر افزایش یافت. به گفته استانداری، این یورشها شامل برگزاری آیینهای تلمودی، رقصهای گروهی و آوردن آنچه «قربانیهای گیاهی» خوانده میشود به صحنهای مسجد بود.
بر اساس آمار استانداری قدس، از ابتدای سال تا پایان ماه اوت گذشته، حدود ۴۰٬۶۶۱ شهرکنشین به مسجدالاقصی یورش بردهاند. همچنین از ابتدای سال تا اوایل سپتامبر جاری، حدود ۸۰۰ حکم برای دور کردن شهروندان قدسی از مسجد صادر شده است.
یورشها در فصل اعیاد یهودی شدت میگیرد. این فصل با سال نوی عبری در ۱۲ و ۱۳ سپتامبر آغاز شد و پس از آن «یوم کیپور» در ۲۱ و ۲۲ همان ماه برگزار شد. «عید عرش» نیز از ۲۶ سپتامبر تا ۲ اکتبر آینده ادامه دارد و پس از آن، در ۳ اکتبر، «شِمینَی عَصِرِت» و «سِمحات توراه» برگزار میشود.