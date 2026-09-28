جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا از سال ۱۹۸۰ در انتظار فروپاشی اقتصاد ایران است.
وی تاکید کرد: برای آمریکا، کشورهای خلیج فارس و تمام جهان بهتر خواهد بود اگر واشنگتن سرانجام تصمیم بگیرد بر راهحلهای مسالمتآمیز تمرکز کند. گزینههای دیگر کارساز نیستند.
پیشتر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود نوشت: در برنامه (میت د پرس) شبکه NBC آمریکا گفتم که رئیسجمهور پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامدهایم؛ آمدهایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم؛ با این حال، ایران در برابر هرگونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد؛ حتی اگر کار به جنگی آخرالزمانی کشیده شود.
عراقچی تصریح کرد: همزمان، ما برای دیپلماسی واقعی نیز آمادهایم.