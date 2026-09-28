وزیر خارجه عمان با اشاره به سیاست مسقط در قبال تحولات منطقه گفت: تلاش ما حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز، تاکید بر راه حل سیاسی در یمن و حمایت از فلسطینیان است.

جوان آنلاین: «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان درحساب کاربری خود در ایکس نوشت: ما به تلاش‌های خود برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از راهکارهای سیاسی در یمن، حمایت از مردم فلسطین و حقوق مشروع آنها ادامه خواهیم داد.

وی ضمن ابراز خرسندی از نمایندگی کشورش در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: گفتگو و احترام به حاکمیت کشورها همچنان مطمئن‌ترین پایه‌های صلح هستند.

وزیر خارجه عمان: حامی حقوق فلسطینیان و راهکار صلح در یمن هستیم

البوسعیدی تاکید کرد: عمان همچنان به ساخت جهانی متعهد است که در آن قانون، خویشتنداری و همکاری موجب افزایش امنیت و صلح باشد.

وی روز گذشته نیز با ابراز نگرانی شدید از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر لزوم حفظ امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و دستیابی به راهکار سیاسی جامع برای حل بحران یمن تاکید کرده بود.

هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران و رهبران جهان هفته پیش آغاز بکار کرد. رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر سخنرانی و تشریح مواضع دولت های خود، درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی دیدارها و نشست های دو جانبه و چند جانبه برگزار می‌کنند.

نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کرده اند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی(احیای) اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»