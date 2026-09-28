جوان آنلاین: جفریس در مصاحبه با شبکه سیانان گفت: این دولت به وعده خود برای شروع نکردن جنگ در خاورمیانه و پایان دادن به جنگهای بیپایان عمل نکرد و دقیقا برعکس عمل کرد و جنگ بیدلیل، خودسرانه و پرهزینه علیه ایران را آغاز کرد.
وی افزود: ما در حال حاضر با موفقیت سه قطعنامه مختلف اختیارات جنگی را در مجلس نمایندگان تصویب کردهایم و به طور تهاجمی این قطعنامهها را پیش خواهیم برد تا این جنگ بیدلیل را به نفع مردم آمریکا پایان دهیم.
رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه تعرفههای ترامپ هزینهها برای مرم عادی آمریکا را سالانه هزاران دلار افزایش داده است، خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصادی جمهوریخواهان یک فاجعه بوده است؛ آنها قول دادند از روز اول هزینهها را کاهش دهند، اما هزینهها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.
جفریس در پایان با بیان اینکه پنهانکاری پرونده جفری اپستین (میلیاردر بد نام و قاچاقچی جنسی) نیز در انتخابات آتی میاندورهای آمریکا مطرح است، تاکید کرد: قطعا عملکرد و سیاستهای جمهوریخواهان به موضوع اصلی این انتخابات تبدیل شده است و رایدهندگان بر اساس آن تصمیم میگیرند که آیا آنها را در قدرت نگه دارند یا خیر.