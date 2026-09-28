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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور آمریکایی: ترامپ در جنگ علیه ایران گیر افتاده است

6 «مارک کلی» سناتور دموکرات و ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا در اظهاراتی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا بدون هدف راهبردی، برنامه، جدول زمانی و استراتژی خروج از درگیری به حمله نظامی تجاوزکارانه و بی‌دلیل خود علیه ایران دست زد، تاکید کرد: دونالد ترامپ در این جنگ گیر افتاده است.

جوان آنلاین: کلی در مصاحبه با شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز گفت: جنگ و تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ ایجاد کرده و جمهوری‌خواهان در کنگره ایالات متحده آن را ممکن ساخته‌اند، مردم آمریکا را از پا درآورده است و آنها نمی‌توانند هزینه زندگی خود را تامین کنند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم آمریکا به درستی از دولت ترامپ ناراضی هستند چرا که او اولویت‌هایش را کاملا اشتباه تنظیم کرده است، افزود: کشور ما الان در جنگ است اما ترامپ چند روز پیش یک مهمانی بزرگ در کاخ سفید برگزار کرد، این رهبری نیست.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اینکه ترامپ آمریکا را وارد جنگی کرد که هزینه‌های مردم این کشور را بالا برد و نظامیان آن را به کشتن داد و بیش از ۸۰۰ مجروح به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: این جنگ یک فاجعه بود و مردم آمریکا هیچ چیزی از آن به دست نیاورده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه چندین پایگاه آمریکا به دلیل جنگ تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران هدف حمله قرار گرفته و خسارات قابل توجهی به آنها وارد شده است، خاطرنشان کرد: با ترکیب خسارات تجهیزات نظامی، مهمات مصرف شده و هزینه‌های اضافی، این جنگ تاکنون احتمالا بیش از ۴۰ میلیارد دلار هزینه روی دست مردم آمریکا گذاشته است.

کلی در پایان با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا درخصوص تجاوز نظامی خود علیه ایران گزینه‌های زیادی ندارد و نمی‌داند چه کار کند، تاکید کرد: فکر کنم ترامپ دوست دارد به جایی برگردد که قبل از شروع این ماجرا بود.

به گزارش ایرنا، کریس مورفی سناتور دموکرات از ایالت کنیتکت آمریکا پیش‌تر در پیامی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرده بود: ایران قوی‌تر از همیشه است.

مورفی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به خسارات آمریکا در تجاوز بی دلیل علیه ایران نوشت: ۱۸ آمریکایی کشته شده‌اند و میلیاردها دلار خسارت به پایگاه‌های ما وارد شده است.

وی افزود: ذخایر موشکی به طرز فاجعه‌باری پائین آمده است.

این سناتور دموکرات همچنین با اشاره به اینکه ورشکستگی مزارع ایالات متحده به بالاترین حد خود رسیده است، یادآور شد: خانواده‌های آمریکایی برای پرداخت قیمت بنزین تقلا می‌کنند.

مورفی در ادامه با بیان اینکه همه اینها در حالی است که ایران قوی‌تر از همیشه است، تصریح کرد: رئیس جمهور ما به طرز خطرناکی دچار توهم شده است.

برچسب ها: سناتور ، سناتور امریکایی ، جنگ ایران و آمریکا
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