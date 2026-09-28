کد خبر: 1381769
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

بغداد: خروج نیروهای آمریکایی از عراق به‌طور کامل پایان یافت

بغداد به گفته فواد حسین نیروهای آمریکایی اکنون خروج خود از عراق را «به‌طور کامل به پایان رسانده‌اند.

جوان آنلاین: فواد حسین وزیر خارجه عراق یکشنبه شب اعلام کرد نیروهای آمریکا به طور کامل از عراق خارج شدند و ماه ژوئن سال آینده آخرین مهلت برای پایان دادن به عملیات تحویل سلاح گروه های مسلح خواهد بود.

وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای آمریکایی خروج خود از عراق را تکمیل کرده‌اند، اقدامی که به عنوان بخشی از اجرای توافق‌نامه امضا شده بین بغداد و واشنگتن در مورد پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور انجام می‌شود.

قاسم الاعرجی مشاور امنیتی دولت عراق، پیش از این اعلام کرده بود که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده، طبق توافق‌نامه امضا شده بین دو کشور در سال ۲۰۲۴، تا پایان ماه سپتامبر عراق را ترک خواهند کرد.

این خروج در زمانی صورت می‌گیرد که عراق با چالش‌های امنیتی و سیاسی پیچیده‌ای روبرو است و دولت عراق در تلاش است تا پس از پایان حضور نظامی ائتلاف بین‌المللی، قابلیت‌های امنیتی خود را تقویت کرده و ثبات را حفظ کند.

برچسب ها: بغداد ، عراق ، امریکا
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