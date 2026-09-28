الجزیره: چشم اطلاعاتی ناوگان آمریکا در دست ایران است

جوان آنلاین: شبکه الجزیره در گزارشی با تیتر «ریموس ۶۰۰ در دست ایران؛ چشم اطلاعاتی ناوگان آمریکا» در خصوص جدیدترین شکار نیروهای ایرانی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته از به دست گرفتن کنترل یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی از نوع ریموس ۶۰۰ که یکی از مهم ترین سلاح های جاسوسی آمریکا زیر آب به شمار می رود خبر داد.

بر اساس این گزارش، ریموس ۶۰۰ از ویژگی های تاکتیکی خاصی برخوردار است. طول این زهپاد به چهار متر می رسد و می تواند تا عمق ۶۰۰ متر زیر آب برای اسکورت کشتی ها حرکت کند. این زهپاد با استفاده از سامانه جی پی اس تا ۷۰ ساعت متوالی قبال کنترل است و وظیفه اصلی آن پیدا کردن مین های دریایی و تعیین موقعیت آنها و ارسال تصاویر در کنار جمع آوری اطلاعات در تنگه هرمز است.

پیشتر نیز ایران در ۸ سپتامبر از شکار زهپاد دیگری به نام دایو ای دی خبر داده بود که می تواند تا عمق ۶ هزار متری حرکت کند.

روز گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز خبر داد. این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نامRemus ۶۰۰ «ریموس ۶۰۰» است.

در این بیانیه آمده است: رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که به منظور جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به دام بیندازند.

این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نامRemus ۶۰۰ «ریموس ۶۰۰» بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی وقفه در حال برخورد هستیم.