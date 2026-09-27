کد خبر: 1381742
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس‌جمهور صربستان استعفا کرد

3 خبرگزاری رویترز شامگاه یکشنبه از استعفای رئیس‌جمهور صربستان خبر داد.

جوان آنلاین: رویترز گزارش داد: الکساندر ووچیج، رئیس‌جمهور صربستان استعفای خود را اعلام کرد و به این ترتیب به دومین و آخرین دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری خود پایان داد.

به گزارش ایسنا، استعفای رئیس‌جمهور صربستان، راه را برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری این کشور هموار می‌کند.

او در اواخر ماه ژوئن طی یک گردهمایی در بلگراد اعلام کرده بود که از سمت ریاست‌جمهوری استعفا خواهد داد، اما سه ماه صبر کرد تا رسما کناره‌گیری کند.

طبق قانون صربستان، انتخابات ریاست‌جمهوری باید ظرف سه ماه پس از استعفای رئیس‌جمهور برگزار شود. این بدان معناست که رای‌دهندگان امسال دو بار به پای صندوق‌های رای خواهند رفت؛ یک بار برای انتخابات زودهنگام پارلمانی که قرار است در ۲۵ اکتبر (۳ آبان ماه) برگزار شود و دیگری برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری.

برچسب ها: رئیس جمهور صربستان ، استعفا ، انتخابات پارلمان
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