«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پنج حزب با گرایش‌های متفاوت سیاسی، در فاصله یک ماه مانده به انتخابات اسرائیل، اختلاف‌های خود را موقتاً کنار گذاشته‌اند تا روی یک هدف مشترک متمرکز شوند: پایان دادن به کابینه بنیامین نتانیاهو. یائیر لاپید، گادی آیزنکوت، نفتالی بنت، آویگدور لیبرمن و یائیر گولان شنبه شب در نشستی در تل‌آویو توافق کردند تا زمان تشکیل کابینه جدید، علیه یکدیگر تبلیغات منفی نکنند و نیروهای‌شان را برای افزایش آرای اردوگاه مخالف نتانیاهو هماهنگ کنند.

اهمیت توافق شنبه شب تل‌آویو، کنار گذاشتن موقت اختلاف‌هایی است که میان همین پنج جریان وجود دارد. آنها حتی درباره اینکه چه کسی باید نامزد اصلی اردوگاه برای نخست‌وزیری باشد به توافق نرسیده‌اند و پیش از این بر سر همین موضوع با یکدیگر اختلاف داشتند. با این حال، آنها در سند مشترک خود «تغییر دولت» را هدف مشترک اعلام کرده‌اند و متعهد شده‌اند تا تشکیل دولت، به یکدیگر حمله نکنند. برای این همکاری سه گروه مشترک تشکیل می‌شود؛ یکی برای افزایش مشارکت و آمادگی روز انتخابات، دیگری برای تدوین خطوط اصلی کابینه آینده و سومی برای هماهنگی رسانه‌ای و مقابله با اخبار جعلی و کارزار‌های تخریب. در میان اهداف اعلام‌شده، تشکیل کمیسیون تحقیق درباره وقایع ۷ اکتبر، محدود کردن دوره نخست‌وزیری و تدوین قانون اساسی نیز هست. نفتالی بنت گفت به توانایی این اردوگاه برای کسب ۶۳کرسی و تشکیل دولت جدید اطمینان دارد. البته این عدد، فعلاً موضع انتخاباتی اوست و نباید با نتیجه قطعی یا برآورد واحد نظرسنجی‌ها یکی گرفته شود. آویگدور لیبرمن نیز وعده داده دولت نتانیاهو را در انتخابات جایگزین کند.

نتانیاهو بلافاصله واکنش نشان داد. او با حمله به اتحاد پنج حزب، مدعی شد آیزنکوت پس از انتخابات با لاپید، گولان، بنت، لیبرمن و احزاب عربی دولت تشکیل خواهد داد و در پایان نوشت: «فقط لیکود بزرگ آنها را متوقف خواهد کرد.» نتانیاهو حتی تصویر مشترک پنج رهبر مخالف را دستکاری و چهره دو سیاستمدار عرب را به آن اضافه کرد تا ادعای خود درباره اتکای مخالفان به احزاب عربی را برجسته کند.

خیابان‌ها در سرزمین‌های اشغالی هم به صحنه فشار بر کابینه نتانیاهو تبدیل شده است. صد‌ها نفر در تل‌آویو و حیفا علیه نتانیاهو و کابینه‌اش تجمع کردند و خواستار تغییر دولت و پاسخگویی درباره عملکرد سیاسی و امنیتی آن شدند.

احتمالاً حساس‌ترین هشدار از درون کنست ابراز شد که واقعیت ائتلاف و موزاییکی‌تر شدن جامعه اسرائیل در آستانه انتخابات را آشکار می‌کند. رام بن‌باراک، نماینده یش عتید، نتانیاهو را مسئول مشکلات آموزش، زیرساخت‌ها و مهاجرت پزشکان و دانشگاهیان دانسته و درباره شکاف‌های داخلی هشدار داده است. او با اشاره به دو دوره تاریخی حکومت‌های یهودی، گفته در روایت تاریخی، هیچ حکومت یهودی بیش از ۸۰ سال دوام نیاورده و هشدار داده که تکرار چنین الگویی می‌تواند به پایان اسرائیل منجر شود.

ویژگی انتخابات یک ماه آینده، مخالفانی است که بر سر بسیاری از مسائل حتی بنیادی با هم اختلاف دارند ولی دست‌کم تا روز انتخابات پذیرفته‌اند که اختلاف اصلی را موقتاً کنار بگذارند و نتانیاهو را به نقطه تمرکز مشترک خود تبدیل کنند.