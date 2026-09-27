کد خبر: 1381726
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی
عراقچی با اعلام تغییرناپذیربودن شرایط ایران:‌

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی! مقامات امریکایی و در رأس آنها رئیس‌جمهور تلاش می‌کنند تا پایان قریب‌الوقوع جنگ و دسترسی آسان واشینگتن به منابع نفتی ایران را به عاملی برای مدیریت اقتصاد داخلی و تأیید سیاست‌های جنگ‌طلبانه کاخ سفید، از جمله رد پیشنهاد اخیر ایران، تبدیل کنند
جوان آنلاین: مقامات امریکایی و در رأس آنها رئیس‌جمهور تلاش می‌کنند تا پایان قریب‌الوقوع جنگ و دسترسی آسان واشینگتن به منابع نفتی ایران را به عاملی برای مدیریت اقتصاد داخلی و تأیید سیاست‌های جنگ‌طلبانه کاخ سفید، از جمله رد پیشنهاد اخیر ایران، تبدیل کنند، اما وزیر خارجه ایران، دیروز تصریح کرد که اگرچه تیم ایرانی منتظر دریافت نظرات قطعی امریکا از واسطه‌هاست، مواضع ایران در لزوم تحقق شروط اعلام‌شده، کوچک‌ترین تغییری نکرده است. او در گفت‌و‌گو با NBC‌نیوز همچنین گفت که همانطور که برای مذاکراه آماده‌ایم، برای جنگ هم آماده‌ایم، حتی جنگ آخرالزمانی (ceven ifi + comes + the dommsdoy war)
متیو ویتاکر، نماینده امریکا در ناتو، گفته است که دونالد ترامپ در رد پیشنهاد هفت‌روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، کار درستی انجام داده است. ویتاکر با اشاره به اینکه ترامپ در محاصره دریایی و تحریم‌ها بسیار موفق عمل کرده است، گفت: «آن‌ها به‌شدت خواهان توافق هستند، اما این اقدامات ناقص و یا توافق‌های ظاهری که آنها برای کسب وجهه در عرصه جهانی مطرح می‌کنند، به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.» 
 وی گفت: «به محض اینکه ایران تسلیم شود، به محض اینکه جنگ تمام شود که به‌زودی تمام می‌شود، قیمت نفت سقوط خواهد کرد.» وی مدعی شد که همه قیمت‌ها رو به کاهش هستند و قیمت مواد غذایی نسبت به دوران بایدن خیلی پایین آمده است و اضافه کرد: «ما مقادیر عظیمی نفت برداشت می‌کنیم. دیشب مقدار بی‌سابقه‌ای نفت از تنگه هرمز برداشت کردیم، بیشتر از آنچه پیش از جنگ برداشت کرده بودیم.» رئیس‌جمهور امریکا این اظهارات را ساعتی پس از آن اعلام کرد که بنابر اعلام سپاه پاسداران، شنبه شب در جریان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های اخیر، هفت نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند. او همچنین غروب دیروز گفت که ایرانی‌ها توافق می‌خواهند و انتظار دارد که این هفته مذاکرات بیشتری انجام شود، هرچند گفت که این توافقی نیست که من می‌خواهم. 
 
 شروط ایران تبیین شد
سیدعباس عراقچی نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه ملاقات‌های متعددی داشته است، گفت: «در همه این دیدارها، خط اصلی ما بیان شروط ما برای باز شدن تنگه هرمز و برای پیشرفت مذاکرات بود؛ شروطی که در شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است.» عراقچی عنوان کرد: «موظف بودیم این شروط را در اینجا تبیین و ارائه کرده و از آنها دفاع کنیم. الحمدلله این کار در همه ملاقات‌هایی که داشتیم انجام شد. در ملاقات‌هایی که با میانجیگران داشتیم، این شروط به‌طور کامل منتقل، توضیح و تشریح شد و آنها نیز این موارد را به طرف امریکایی منتقل کردند.» وی با بیان اینکه «ما از منطق سیاست خودمان و از شروطی که تعیین کرده بودیم، در همه ملاقات‌ها دفاع کردیم»، اضافه کرد: «طرحی که ما ارائه دادیم، درباره آنها مصاحبه و توضیح داده شد و در ملاقات‌ها نیز مطرح شد. همچنین واسطه‌ها آن را به طرف امریکایی منتقل کردند. اولین واکنش را از رئیس‌جمهور امریکا دیدیم، ولی البته هنوز از میانجی‌ها چیزی به ما منتقل نشده است. رئیس‌جمهور امریکا هم حرف‌های خوب و نیز حرف‌های نقیض زیادی زده که متأسفانه زیاد از او شنیده می‌شود.»
 
 ایران در موضع برتر سیاسی
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: «ما منتظر هستیم که نظرات قطعی را واسطه‌ها به ما منتقل کنند و بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت. به‌هرحال، شروط ما مشخص است و هرگونه حرکتی رو به جلو و باز شدن تنگه هرمز منوط به محقق شدن این شروط است و از آنها هم کوتاهی صورت نخواهد گرفت.» وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «فقط یک راه‌حل مذاکره‌شده می‌تواند آنها را از این بن‌بست خارج کند. این موضع ماست. بسیاری از کشور‌ها در این موضع با ما همراهی دارند و آن را درک می‌کنند.» وی یادآور شد: «هیچ‌کسی الان در دنیا نیست که بتواند جمهوری اسلامی ایران را متهم کند که مسیر دیپلماسی را امتحان نکرده است. ما از این جهت در موضع برتر سیاسی هستیم. به این جهت که هیچ‌گاه راه دیپلماسی و راه مذاکرات را نبستیم، ولی از حقوق خودمان هم هیچ‌گاه کوتاه نیامدیم. هر موقع هم که دشمنان ما مسیر دیگری را انتخاب کردند، در آن مسیر هم محکم در مقابل‌شان ایستادیم.» عراقچی در گفت‌وگویی که با شبکه خبری ان‌بی‌سی داشت هم با تکرار اینکه «اگر امریکا اقدامات مشخصی انجام دهد، آماده‌ایم تنگه هرمز را بازگشایی کنیم»، اضافه کرد: «این اقدامات خواسته‌های جدید یا موضوعاتی از ناکجا نیستند، بلکه حقوقی هستند که خواستار احترام به آنها هستیم. ما خواهان پایان دادن به جنگی هستیم که هشت ماه پیش آغاز شد و می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌های ایران که به‌طور غیرقانونی مسدود شده‌اند، آزاد شوند.» وی خاطرنشان کرد: «به انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا اهمیتی نمی‌دهیم. آنچه برای ما اهمیت دارد منافع ملی ایران است. همان‌قدر که برای مقابله با هرگونه تجاوز، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود، آماده‌ایم، برای مذاکره نیز آمادگی داریم.»
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، عراقچی ، امریکا
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