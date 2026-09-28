کد خبر: 1381717
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۰
ورزش » ساير
ومبلی شاهد باخت انگلیس بود و کامبک دیدنی اسپانیا 

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

شمیم رضوان 

جوان آنلاین:  پرونده هفته نخست رقابت‌های سطح A لیگ قهرمانان آسیا شنبه شب با برگزاری دو دیدار گروه ۳ بسته شد، جایی که کرواسی کار خود را با برتری ۲ بر یک مقابل جمهوری چک آغاز کرد و انگلیس ۳ بر ۲ مقابل قهرمان جهان شکست خورد. 

همه نگاه‌ها شنبه شب به ومبلی بود و یک فینال زودهنگام در همین نقطه آغازین لیگ ملت‌های اروپا. مصاف سه‌شیر‌ها با اسپانیا قهرمان جهان که یکی از مدعیان جام است. پرواضح بود شاگردان توخل کار ساده‌ای مقابل یاران دلافوئنته ندارند، اما شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که لامین یامال اجازه نفس کشیدن به ومبلی ندهد و تنها دو دقیقه بعد از به صدا درآمدن سوت شروع بازی، دروازه جیمز ترافورد را فرو بریزد. اتفاقی که پیش از دقیقه ۱۰ بازی بار دیگر توسط فران تورس رخ داد، اما میزبان شانس آورد که پرچم کمک‌داور به نشانه آفساید بالا رفته بود! 
البته سه‌شیر‌ها در شرایط سختی برابر اسپانیا قرار گرفتند و توخل رسماً ۱۱ بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. با وجود این توخل اجازه نداد روند بازی اسپانیا شیرازه تیمش را از هم بپاشد و توانست با مدیریت به موقع شرایطی را فراهم کند که سه‌شیرها، نه فقط گل خورده را جبران کنند که با زدن گل برتری، در پایان نیمه نخست به عنوان تیم برنده راهی رختکن شوند. اما آمار و ارقام نشان می‌داد که اسپانیا کوتاه‌بیا نیست و خیال ندارد دست از تلاش بکشد و به نتیجه رقم خورده رضایت دهد. در آغاز نیمه دوم تمارض هری کین یک پنالتی بادآورده برای سه‌شیر‌ها به دنبال داشت که تبدیل به گل نشد و همین پنالتی از دست رفته نقطه عطف بازی بود برای قهرمان جهان که با یک ریمونتادای دیوانه‌وار، بازی را به تساوی بکشد و در نهایت با حساب ۳ بر ۲ به سود خود 
خاتمه دهد. 
مایکل اویارسابال در پایان این بازی دیدنی و مهیج گفت با دیدن پنالتی کین فهمیدیم که می‌توانیم ببریم. توخل، اما به جای ناراحتی از شکست تیمش ترجیح داد به تمجید از شاگردانش بپردازد و تأکید داشت که ثابت کردیم می‌توانیم با یک ابرقدرت رقابت کنیم: «شروع افتضاحی داشتیم. بدترین شروع ممکن، وقتی مقابل چنین تیمی عقب می‌افتید، کار خیلی خیلی دشوار می‌شود، اما واکنش ما خیلی‌خیلی خوب بود. البته دو، سه اشتباه بزرگ داشتیم و موقعیت‌های خطرناکی به آنها دادیم، اما در مجموع ما بهتر بودیم. در نیمه نخست و در خانه بازی را تحت کنترل داشتیم، موقعیت ساختیم و دو گل هم زدیم، اما متأسفانه نتوانستیم پنالتی را گل کنیم که اگر در این یک مورد هم موفق عمل کرده بودیم. شاید همین پنالتی می‌توانست لحظه تعیین‌کننده باشد، چون در آن صورت اسپانیا شاید برای نخستین بار باور می‌کرد که روند طولانی شکست‌ناپذیری‌اش قرار است همین‌جا به پایان برسد، اما شانس با ما یار نبود.» 
دلافوئنته، اما پیروزی ارزشمند تیمش را نتیجه عطش و انگیزه شاگردانش خواند: «هنوز جای پیشرفت داریم، ولی این تیم من فراتر از فوتبال است. البته در بعضی موقعیت‌ها برای فرار به پشت خط دفاعی آنها مشکل داشتیم، اما بازیکنانم جاه‌طلب هستند و می‌خواهند پیشرفت کنند و این برد نتیجه عطش و انگیزه و حال کار خود بازیکنان بود. اینها ارزش‌های مهمی در زندگی هستند که در کنار استعداد فوق‌العاده فوتبالی قرار گرفته‌اند. این روند شکست‌ناپذیری، ارزش کار و مسیری را که این نسل طی کرده بیشتر نشان می‌دهد. آمار‌ها وجود دارند و مشخص هستند. کاری که این تیم انجام می‌دهد بسیار دشوار است، اما راز کار ما این است که هر بازی را طوری آغاز می‌کنیم که انگار آخرین 
بازی ماست.» 
ومبلی شنبه شب میزبان یک بازی مهیج بود. بازی که بار‌ها و بار‌ها نفس تماشاگران حاضر در ورزشگاه و حتی آنها که از پشت قاب تلویزیون شاهدش بودند را بند آورد و دست‌آخر نیز ثابت کرد که پایان دادن به شکست‌ناپذیری قهرمان جهان کار ساده‌ای نیست، حتی اگر برای دقایقی از این تیم پیش بیفتید. اتفاقی که انگلیس آن را 
تجربه کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ ، فوتبال ، آسیا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

تسلیم‌بشو نیستیم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار