جوان آنلاین: پرونده هفته نخست رقابتهای سطح A لیگ قهرمانان آسیا شنبه شب با برگزاری دو دیدار گروه ۳ بسته شد، جایی که کرواسی کار خود را با برتری ۲ بر یک مقابل جمهوری چک آغاز کرد و انگلیس ۳ بر ۲ مقابل قهرمان جهان شکست خورد.
همه نگاهها شنبه شب به ومبلی بود و یک فینال زودهنگام در همین نقطه آغازین لیگ ملتهای اروپا. مصاف سهشیرها با اسپانیا قهرمان جهان که یکی از مدعیان جام است. پرواضح بود شاگردان توخل کار سادهای مقابل یاران دلافوئنته ندارند، اما شاید کمتر کسی تصورش را میکرد که لامین یامال اجازه نفس کشیدن به ومبلی ندهد و تنها دو دقیقه بعد از به صدا درآمدن سوت شروع بازی، دروازه جیمز ترافورد را فرو بریزد. اتفاقی که پیش از دقیقه ۱۰ بازی بار دیگر توسط فران تورس رخ داد، اما میزبان شانس آورد که پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفته بود!
البته سهشیرها در شرایط سختی برابر اسپانیا قرار گرفتند و توخل رسماً ۱۱ بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. با وجود این توخل اجازه نداد روند بازی اسپانیا شیرازه تیمش را از هم بپاشد و توانست با مدیریت به موقع شرایطی را فراهم کند که سهشیرها، نه فقط گل خورده را جبران کنند که با زدن گل برتری، در پایان نیمه نخست به عنوان تیم برنده راهی رختکن شوند. اما آمار و ارقام نشان میداد که اسپانیا کوتاهبیا نیست و خیال ندارد دست از تلاش بکشد و به نتیجه رقم خورده رضایت دهد. در آغاز نیمه دوم تمارض هری کین یک پنالتی بادآورده برای سهشیرها به دنبال داشت که تبدیل به گل نشد و همین پنالتی از دست رفته نقطه عطف بازی بود برای قهرمان جهان که با یک ریمونتادای دیوانهوار، بازی را به تساوی بکشد و در نهایت با حساب ۳ بر ۲ به سود خود
خاتمه دهد.
مایکل اویارسابال در پایان این بازی دیدنی و مهیج گفت با دیدن پنالتی کین فهمیدیم که میتوانیم ببریم. توخل، اما به جای ناراحتی از شکست تیمش ترجیح داد به تمجید از شاگردانش بپردازد و تأکید داشت که ثابت کردیم میتوانیم با یک ابرقدرت رقابت کنیم: «شروع افتضاحی داشتیم. بدترین شروع ممکن، وقتی مقابل چنین تیمی عقب میافتید، کار خیلی خیلی دشوار میشود، اما واکنش ما خیلیخیلی خوب بود. البته دو، سه اشتباه بزرگ داشتیم و موقعیتهای خطرناکی به آنها دادیم، اما در مجموع ما بهتر بودیم. در نیمه نخست و در خانه بازی را تحت کنترل داشتیم، موقعیت ساختیم و دو گل هم زدیم، اما متأسفانه نتوانستیم پنالتی را گل کنیم که اگر در این یک مورد هم موفق عمل کرده بودیم. شاید همین پنالتی میتوانست لحظه تعیینکننده باشد، چون در آن صورت اسپانیا شاید برای نخستین بار باور میکرد که روند طولانی شکستناپذیریاش قرار است همینجا به پایان برسد، اما شانس با ما یار نبود.»
دلافوئنته، اما پیروزی ارزشمند تیمش را نتیجه عطش و انگیزه شاگردانش خواند: «هنوز جای پیشرفت داریم، ولی این تیم من فراتر از فوتبال است. البته در بعضی موقعیتها برای فرار به پشت خط دفاعی آنها مشکل داشتیم، اما بازیکنانم جاهطلب هستند و میخواهند پیشرفت کنند و این برد نتیجه عطش و انگیزه و حال کار خود بازیکنان بود. اینها ارزشهای مهمی در زندگی هستند که در کنار استعداد فوقالعاده فوتبالی قرار گرفتهاند. این روند شکستناپذیری، ارزش کار و مسیری را که این نسل طی کرده بیشتر نشان میدهد. آمارها وجود دارند و مشخص هستند. کاری که این تیم انجام میدهد بسیار دشوار است، اما راز کار ما این است که هر بازی را طوری آغاز میکنیم که انگار آخرین
بازی ماست.»
ومبلی شنبه شب میزبان یک بازی مهیج بود. بازی که بارها و بارها نفس تماشاگران حاضر در ورزشگاه و حتی آنها که از پشت قاب تلویزیون شاهدش بودند را بند آورد و دستآخر نیز ثابت کرد که پایان دادن به شکستناپذیری قهرمان جهان کار سادهای نیست، حتی اگر برای دقایقی از این تیم پیش بیفتید. اتفاقی که انگلیس آن را
تجربه کرد.