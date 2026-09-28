کد خبر: 1381716
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۲۰
ورزش » ساير
سیتیزن‌ها خطر کسر امتیاز و سقوط را احساس می‌کنند 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

1 صدرنشین لیگ برتر اسیر حواشی مدیریتی شده و ستاره‌های این تیم نگران آینده‌شان هستند. باشگاه منچسترسیتی کماکان با اتهامات سنگین مالی مواجه است و طبق گزارش رسانه‌ها، سیتیزن‌ها در ۱۱۴ مورد اتهام مجرم شناخته شده‌اند. 
اشرف رامین 

صدرنشین لیگ برتر اسیر حواشی مدیریتی شده و ستاره‌های این تیم نگران آینده‌شان هستند. باشگاه منچسترسیتی کماکان با اتهامات سنگین مالی مواجه است و طبق گزارش رسانه‌ها، سیتیزن‌ها در ۱۱۴ مورد اتهام مجرم شناخته شده‌اند. 
پرونده جنجالی تخلفات مالی من‌سیتی در روز‌های تعطیلی مسابقات باشگاهی، به شدت مورد توجه قرار گرفته و گمانه‌زنی‌ها در خصوص مجازات احتمالی آبی‌پوشان ادامه دارد. 
پرونده ۱۱۵ اتهام علیه منچسترسیتی در سال ۲۰۲۳ باز شد و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. بر این اساس مدیران این باشگاه متمول انگلیسی به پنهان‌کاری مالی، نقض قوانین فیرپلی مالی و عدم شفافیت در خصوص هزینه‌ها و درآمد‌ها متهم شده‌اند. در تازه‌ترین اخبار منتشر شده، جرم سیتیزن‌ها در ۱۱۴ مورد به اثبات رسیده، ولی هنوز خبری از اعلام آرا نیست. 
طبیعتاً سران باشگاه چنین اتهاماتی را نپذیرفته و علاوه بر رد اتهامات، در پروسه درخواست فرجام‌خواهی هستند. پرونده فوق مربوط به عملکرد مالی باشگاه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است و جریمه نقدی بسیار سنگین، کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین‌تر از جمله مجازات‌های احتمالی آبی‌پوشان منچستر خواهد بود. گفته می‌شود در این ۹ سال سران باشگاه برای خرید بازیکنان جدید ۲/۱ میلیارد پوند هزینه کرده‌اند. عدم شفافیت در مدارک مالی مربوط به درآمد‌های اسپانسری، هزینه‌های تیم، مبهم بودن جزئیات دستمزد مربیان و بازیکنان، تخطی از قوانین فیرپلی مالی و عدم همکاری با کمیته تحقیقات لیگ جزیره، از مهم‌ترین تخلفات مندرج در پرونده منچسترسیتی هستند. نکته جالب اینکه نام روبرتو مانچینی، سرمربی سابق سیتی دوباره سر زبان‌ها افتاده و گفته می‌شود سران باشگاه دو قرارداد جداگانه با مربی ایتالیایی منعقد کرده بودند و این خلاف قوانین مالی است. 
درست از سال ۲۰۰۸ و زمانی که مالکیت منچسترسیتی به دست اماراتی‌ها افتاد و پای شیخ منصور بن زاید مالک باشگاه شد، سیتیزن‌ها به یکی از متمول‌ترین باشگاه‌های جهان تبدیل شدند و اماراتی‌ها بدون رعایت قوانین هرطور دلشان خواست ریخت‌وپاش کردند. در این مدت هشت قهرمانی لیگ برتر، چهار قهرمانی جام حذفی انگلیس، هفت قهرمانی جام اتحادیه و یک قهرمانی لیگ قهرمانی برای آبی‌ها به دست آمد و حالا همه این افتخارات در خطر ابطال و بی‌اعتبار شدن قرار دارند. 
فعالیت دیگر باشگاه‌های انگلیسی علیه سیتی و نگرانی ستاره‌های تیم از آینده‌شان، دو چالش دیگر سیتیزن‌هاست. گفته می‌شود چند باشگاه از جمله منچستریونایتد، آرسنال، لیورپول و تاتنهام به دنبال گرفتن غرامت از من‌سیتی هستند و اقدامات حقوقی‌شان را آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر بازیکنان سرشناس این تیم، به‌ویژه ارلینگ هالند که قراردادی طولانی‌مدت با باشگاه دارد نیز نگران سقوط سیتی به دسته پایین‌تر هستند. 
نکته عجیب بیانیه عجیب خلدون مبارک، رئیس اماراتی باشگاه منچسترسیتی به اخبار منتشر شده است. او در اظهارنظری هرگونه اتهام را رد کرده است: «۱۸ سال است که عضوی از این باشگاه هستم. روند رسیدگی در لیگ برتر هنوز راه درازی در پیش دارد و اطمینان و عزم ما برای اثبات بی‌گناهی باشگاه، درست به اندازه روز‌های آغازین این ماجرا، راسخ و قوی است. با وجود اینکه برخی افراد در نتیجه‌گیری عجله کرده‌اند و هیاهوی بسیاری پیرامون ما وجود دارد، اما هیچ چیز تغییر نکرده است. هنوز هم کسانی هستند که می‌خواهند مانع از پیشرفت و تضعیف جایگاه باشگاه ما شوند. دو هفته دیگر به آنفیلد می‌رویم و سپس در لیگ قهرمانان اروپا، میزبان پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه اتحاد خواهیم بود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ برتر ، فوتبال ، رسانه
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