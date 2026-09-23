کد خبر: 1381152
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹
سیاست » اخبار کلی

عضو هیات رئیسه مجلس: دانش‌آموزان اداره کننده نظم نوین جهانی هستند

2 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در آئین آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش آموزان گفت: شما دانش آموزان با چارچوب فکری و برنامه‌ریزی که برای آینده دارید، می‌توانید نه تنها ایران بلکه دنیا را اداره کنید.

جوان آنلاین: سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه (اول مهرماه) در مراسم آغاز سال تحصیلی که در دبیرستان علامه حلی ۱۰ برگزار شد با قدردانی از کادر پرتلاش دبیرستان و اشاره به شرایط آغاز سال تحصیلی گفت: جای خالی ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند و همچنین
جای خالی ۲۷۷ شهید دانش‌آموز تهرانی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند نیز احساس می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با بازگویی خاطره‌ای از مصاف کشورمان با دشمن در جنگ ۱۲ روزه و صحبت با خانواده‌هایی که فرزندانشان در جنگ به شهادت رسیده بودند، بر ضرورت یادآوری یاد و خاطره شهدای دانش آموز تاکید کرد و گفت: بی‌انصافی است اگر یادمان برود چه دانش‌آموزان و معلمان جوانی در این سرزمین کنار ما بودند. اما دشمن ما با هدف قرار دادن کودکان و دانش آموزان، رفتاری کاملاً ناجوانمردانه انجام داد و آنها را به شهادت رساند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی خود در مجمع عمومی نمایندگان جوان (IPU) که فروردین ماه امسال و در اوج دفاع کشور مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد، تصریح کرد: در جریان جنگ، با وجود خطرات موجود و در حالی که بسیاری از مردان از رفتن به آن مجمع هراس داشتند، اما با هدف بیان حقیقت درباره شهادت دانش‌آموزان میناب و لامرد عازم شدم.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه به نقد رسانه‌های بزرگ جهان پرداخت و افزود: رسانه‌های بزرگ و قدرتمند دنیا معمولاً با استکبار همراه هستند، زیرا هزینه‌های گزافی از سوی کشور‌های استکبار به آنها پرداخت می‌شود. این رسانه‌ها معمولاً با اهداف سیاسی آمریکا و دیگر کشور‌ها عمل می‌کنند. اما وقتی ابعاد جنگی که به ما تحمیل شد و دانش آموزانی که به شهادت رسیدند را برای حاضران در مجمع بازگو کردم، نماینده‌های حاضر در این مجمع و حتی نمایندگان کشور‌های حاشیه خلیج فارس تحت تاثیر قرار گرفته و از تصویب متنی علیه ایران خودداری کردند.

رفیعی در ادامه با بیان اینکه امروز همه دنیا به ابرقدرتی ایران تاکید دارند، گفت: نباید به اخبار خودتحقیری و ادعا‌های رسانه‌های خارجی مبنی بر وضعیت ایران توجه کرد. چرا که تمامی محافل نخبگانی و اندیشکده‌های دنیا، در مقالات خود، به ابرقدرت شدن ایران و تغییر نظم نوین جهانی بر اساس ابرقدرتی ایران اذعان دارند. اگر تسلط این قدرت نوظهور را نپذیریم، خودمان نسبت به قدرت ایران در مناسبات جهانی دچار خطای راهبردی خواهیم شد. 

رفیعی در ادامه با بیان اینکه دانش آموزان اداره کننده نظم نوین جهانی هستند بیان کرد: شما دانش آموزان با چارچوب فکری و برنامه‌ریزی که برای آینده دارید، می‌توانید نه تنها ایران بلکه دنیا را اداره کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره چرایی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران گفت: یکی دلیل آن هسته‌ای و موشکی است، اما دلیل اصلی آن فقط مغز‌هایی ایرانی و دانش آموزان ایرانی است. چرا که دشمن می‌داند ایران با بهره بردن از همین دانش آموزان به آنچه که می‌خواهد دست خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان می‌توانند با بهره از هوشی که دارند، پیش قراولان نابودی استکبار علیه ایران باشند افزود: به شرطی که در این مسیر تلاش و همت کنید و در این مسیر می‌توانید با بهره بردن از ذره ذره خاک کشورتان سبب اثرگذار برای ایران و جهان شوید.

در ادامه سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از بخش‌ها و توانمندی‌های مختلف دانش آموزان دبیرستان علامه حلی ۱۰ بازدید کرد.

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سال تحصیلی ، دانش آموزان
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