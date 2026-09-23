دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک

جوان آنلاین: خبرگزاری تاس عصر چهارشنبه در گزارشی اختصاصی از دیدار میان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد.

به گزارش ایسنا، این مذاکرات بدون هیچ‌گونه سخنرانی افتتاحیه در مقابل رسانه‌ها آغاز شد و پشت در‌های بسته ادامه یافت. خبرگزاری تاس هنوز جزئیات دقیقی از محوریت این دیدار منتشر نکرده است.

لاوروف و روبیو آخرین بار دو ماه پیش، در ۲۳ ژوئیه در حاشیه رویداد‌های آسه‌آن در مانیل، پایتخت فیلیپین با هم دیدار کردند و این دیدار کمی بیش از نیم ساعت طول کشید.