پوتین: ارعاب روسیه ناممکن است

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: دشمن تلاش کرد مانع برگزاری انتخابات شده و آن را مختل کند، اما صفهای طولانی در شعب اخذ رأی نشان داد ارعاب روسیه ناممکن است.
رئیسجمهور روسیه سپس ادامه داد: حضور رکوردشکن شمار رأی دهندگان نشان میدهد که شهروندان روسیه از تلاشهای مقامات برای تقویت کشور حمایت میکنند. مشارکت شهروندان روسیه در انتخابات دوما نشان دهنده امید آنها به تحقق تمامی اهداف در راستای تقویت روسیه است.
ولادیمیر پوتین، سپس افزود: تمام اهداف تعیین شده ما در چارچوب عملیات ویژه نظامی محقق خواهد شد.