خشم نتانیاهو از پیشنهاد لیبرمن برای واگذاری اداره کرانه باختری به اردن

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنا»، در مصاحبه با روزنامه عبریزبان «بِشِوا»، با تأکید بر لزوم رسیدن به تفاهم با اردنیها برای مدیریت این مناطق، اظهار کرد: «مشخص نیست که آیا آنها ارتش خود را وارد عمل خواهند کرد یا نیروهای نظامی ویژهای مستقر میکنند، اما در نهایت، پرونده فلسطین برای اردن از اهمیت و فوریت بیشتری نسبت به رژیم صهیونیستی برخوردار است.»
به گزارش ایسنا، این اظهارات لیبرمن خشم و واکنش فوری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در بر داشت، به طوری که در حساب رسمی خود در شبکه «ایکس» خطاب به لیبرمن نوشت: «لیبرمن، از همان زمانی که با منصور عباس کابینه تشکیل دادی، میدانستم که به جریان چپ گرایش داری؛ اما هرگز باور نمیکردم که پیشنهاد دهی ارتش اردن بر اراضی اسرائیل مسلط شود. فوراً دست از این حرفها بردار!»
این مشاجره سیاسی در حالی رخ میدهد که در ماههای اخیر تنشهای پنهان و آشکاری میان تلآویو و امان بر سر مدیریت اماکن مقدس و تحولات امنیتی در کرانه باختری گزارش شده است.