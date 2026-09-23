سکوت کنندگان در برابر جنایت میناب شریک آن هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همه کسانی که در برابر جنایت میناب سکوت کردند و از محکوم کردن آن روی برتافتند نیز در این مسئولیت شریک‌اند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: امروز اول مهر است؛ روز بازگشایی مدارس در ایران. اینها چهره‌های معصوم کودکان میناب‌اند که در حمله وحشیانه آمریکا با موشک‌های تاماهاوک در ۲۸ فوریه به شهادت رسیدند. آنها باید امروز اینجا می‌بودند؛ با چشمانی روشن و چهره‌هایی شاد، آغاز سال تحصیلی جدید را جشن می‌گرفتند. اما اکنون پیکر‌های پاره‌پاره شده آنها زیر خاک مدفون است.

وی افزود: دولتی که رئیس جمهورش از تریبون سازمان ملل با تمسخر حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد، مسئول این جنایت جنگی نابخشودنی است. همه کسانی که در برابر این جنایت سکوت کردند و از محکوم کردن آن روی برتافتند نیز در این مسئولیت شریک‌اند.

بقایی بیان کرد: مردم ایران برای همیشه این چهره‌های زیبا و فرشته‌گون را به خاطر خواهند داشت؛ و هرگز قاتلانشان را نخواهند بخشید.