انهدام یک تیم تروریستی در سراوان؛ هلاکت ۵ تروریست

جوان آنلاین: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه روز چهارشنبه اعلام کرد: براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت، شناسایی شد و بعدازظهر امروز مورد ضربه قرار گرفت.
به گزاش ایرنا، بر اساس این گزارش، در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، پنج تن از تروریستهای وطنفروش به هلاکت رسیدند، تعدادی نیز دستگیر شدند و تعدادی سلاح و مقادیری مهمات از مخفیگاه این تیم کشف شد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در جریان این درگیری یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیز به شهادت رسید.
بر اساس این گزارش، این تیم قصد داشت در راستای طرحریزی آمریکا و رژیم منحوس صهیونی دست به اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان بزند و با ایجاد ناامنی در این استان سرپوشی بر ناکامیهای خود بگذارد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، همانطور که در بیانیههای قبلی نیز تاکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز نظام بوده و تیمهای تروریستی گروهکهای وطنفروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب درباره آنها اقدام خواهد شد.
شهرستان مرزی سراوان در ۳۳۵ کیلومتری جنوب شرقی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است.