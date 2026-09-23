کد خبر: 1381140
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تمجید حماس از حمایت های جهانی از آرمان فلسطین

حماس حماس در بیانیه ای به تمجید از مواضع کشورهای عربی و اسلامی و دیگر کشورها در حمایت از آرمان فلسطین پرداخت.

جوان آنلاین: حماس در بیانیه ای اعلام کرد که با اشتیاق فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و بیانیه‌ها و مواضع کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای دوست که از حقوق ملت فلسطین حمایت می‌کنند را دنبال می‌کند.

به گزارش مهر، در این بیانیه تاکید شد: ما از مواضع صریح کشورهای عربی و اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان که تجاوز و نقض‌های مداوم علیه مردم ما در نوار غزه را محکوم کرده و خواستار توقف آن، لغو محاصره، تضمین جریان بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و پاسخگو کردن اشغالگران صهیونیست به خاطر قتل عام‌ها، نسل‌کشی و نقض‌های فاحشی که علیه غیرنظامیان مرتکب شده است، شده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

حماس بیان کرد: ما همچنین از مخالفت عربی، اسلامی و بین‌المللی با طرح‌های کوچ اجباری، الحاق، شهرک‌سازی و پروژه‌های جایگزینی که دولت اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی دنبال می‌کند، قدردانی می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که مردم ما به سرزمین و حقوق ملی خود پایبند خواهند ماند و با تمام تلاش‌ها برای از بین بردن آرمان فلسطین یا تحمیل واقعیت‌های جدید با زور مقابله خواهند کرد.

در بیانیه حماس آمده است: در حالی که ما از هر تلاش جدی منطقه‌ای و بین‌المللی که به توقف رنج مردم ما و پایان دادن به تجاوز علیه آنها کمک کند، استقبال می‌کنیم، بر اهمیت تبدیل مواضع، جلسات و بیانیه‌های صادر شده توسط رهبران و وزرای عرب و مسلمان به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک موثر که فشار واقعی برای توقف نقض حقوق فلسطینی ها توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی و وادار کردن آنان به پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها را اعمال می‌کند، تاکید می‌ورزیم.

در این بیانیه تصریح شده است: ما تاکید می‌کنیم که هرگونه طرح یا ابتکار سیاسی که مورد بحث قرار می‌گیرد باید مبتنی بر احترام به اراده مردم فلسطین و حقوق ملی غیرقابل انکار آنها باشد که در راس آنها حق ذاتی آنها برای تعیین سرنوشت، پایان دادن به اشغالگری و تاسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس قرار دارد.

برچسب ها: جنبش حماس ، حمایت از فلسطین ، کشورهای عربی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار