تمجید حماس از حمایت های جهانی از آرمان فلسطین

جوان آنلاین: حماس در بیانیه ای اعلام کرد که با اشتیاق فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و بیانیه‌ها و مواضع کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای دوست که از حقوق ملت فلسطین حمایت می‌کنند را دنبال می‌کند.

به گزارش مهر، در این بیانیه تاکید شد: ما از مواضع صریح کشورهای عربی و اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان که تجاوز و نقض‌های مداوم علیه مردم ما در نوار غزه را محکوم کرده و خواستار توقف آن، لغو محاصره، تضمین جریان بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و پاسخگو کردن اشغالگران صهیونیست به خاطر قتل عام‌ها، نسل‌کشی و نقض‌های فاحشی که علیه غیرنظامیان مرتکب شده است، شده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

حماس بیان کرد: ما همچنین از مخالفت عربی، اسلامی و بین‌المللی با طرح‌های کوچ اجباری، الحاق، شهرک‌سازی و پروژه‌های جایگزینی که دولت اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی دنبال می‌کند، قدردانی می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که مردم ما به سرزمین و حقوق ملی خود پایبند خواهند ماند و با تمام تلاش‌ها برای از بین بردن آرمان فلسطین یا تحمیل واقعیت‌های جدید با زور مقابله خواهند کرد.

در بیانیه حماس آمده است: در حالی که ما از هر تلاش جدی منطقه‌ای و بین‌المللی که به توقف رنج مردم ما و پایان دادن به تجاوز علیه آنها کمک کند، استقبال می‌کنیم، بر اهمیت تبدیل مواضع، جلسات و بیانیه‌های صادر شده توسط رهبران و وزرای عرب و مسلمان به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک موثر که فشار واقعی برای توقف نقض حقوق فلسطینی ها توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی و وادار کردن آنان به پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها را اعمال می‌کند، تاکید می‌ورزیم.

در این بیانیه تصریح شده است: ما تاکید می‌کنیم که هرگونه طرح یا ابتکار سیاسی که مورد بحث قرار می‌گیرد باید مبتنی بر احترام به اراده مردم فلسطین و حقوق ملی غیرقابل انکار آنها باشد که در راس آنها حق ذاتی آنها برای تعیین سرنوشت، پایان دادن به اشغالگری و تاسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس قرار دارد.