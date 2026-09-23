کد خبر: 1381139
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳
سیاست » اخبار کلی

سلیمی: سلاح‌های ایران به شکل شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرده‌اند

علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ‌های اخیر و آزمایش موفق سلاح جدید سپاه، گفت: این تجربیات در تولید و ارتقای تجهیزات دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به اعلام خبر آزمایش موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا، گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته تجربیات ارزشمندی از میدان به دست آورده و این تجربیات در تولید و ارتقای ابزارهای دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش مهر، وی اظهار کرد: ما با توجه به تجربه‌ای که از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به دست آوردیم، این تجربیات را در تولید ابزارهای خودمان استفاده کردیم و امروز به برکت هوش، استعداد و ذکاوت ایرانی توفیقات قابل توجهی در حوزه دفاعی به دست آمده است.

سلیمی افزود: آنچه امروز در حوزه توانمندی‌های دفاعی کشور شاهد هستیم، نتیجه تلاش متخصصان ایرانی و استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده در میدان است. در واقع، تجربه‌های گذشته موجب شده است که تجهیزات و ابزارهای دفاعی با شناخت دقیق‌تر از شرایط و نیازهای موجود، توسعه پیدا کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به آزمایش سلاح جدید سپاه ادامه داد: امروز آزمایش‌هایی انجام شده و نتایجی به دست آمده که نشان می‌دهد توانمندی‌های دفاعی ایران نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است. طبیعی است که همه جزئیات این آزمایش‌ها و قابلیت‌های سلاح‌های جدید قابل بیان نیست، اما اصل این اتفاق نشان‌دهنده پیشرفت توان دفاعی کشور است.

وی با اشاره به سابقه تردید کشورهای غربی نسبت به توانمندی‌های موشکی ایران، گفت: یک زمانی به آنها می‌گفتیم که موشک هایپرسونیک داریم، اما ما را به سخره می‌گرفتند و می‌گفتند این فناوری به صورت انحصاری در اختیار ماست. شما دیدید که چه کار کردیم.

سلیمی تصریح کرد: در موضوع موشک‌های زیرسطحی دریا نیز زمانی که درباره سرعت و توانمندی آنها صحبت می‌کردیم، برخی این موضوعات را باور نمی‌کردند، اما امروز همین سلاح‌ها به شکل شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران یک توان ثابت و متوقف‌شده نیست، بلکه همواره در حال توسعه و ارتقاست و متخصصان ایرانی توانسته‌اند از تجربیات گذشته برای ساخت و بهبود تجهیزات جدید استفاده کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آمریکایی‌ها این توانمندی‌ها را می‌دانند و حتماً اگر اتفاقی بیفتد، خواهند دید که چه ضربه‌های سنگین و اساسی می‌توان به آنان وارد کرد.

سلیمی افزود: امروز باید بدانند که سلاح‌هایی که در گذشته درباره آنها صحبت می‌کردیم، صرفاً در همان سطح باقی نمانده‌اند و به لطف خدا و تلاش متخصصان کشور، ارتقا پیدا کرده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: به لطف خدا امروز قدرت ملت ایران برای ایستادگی در برابر زورگویی‌ها بیش از گذشته شده است و این توانمندی‌ها نتیجه اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تلاش نیروهای متخصص کشور است.

برچسب ها: علیرضا سلیمی ، تسلیحات نظامی ، جنگ علیه ایران
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