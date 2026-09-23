کد خبر: 1381137
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۸
جامعه » اخبار كلی
دادستان کل کشور خبر داد

پرونده جنایت لامرد تکمیل شده است/ صدور کیفرخواست بزودی

موحدی دادستان کل کشور گفت: برای چندین پرونده خاص، از جمله پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده گران‌قدر ایشان و همچنین پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، کیفرخواست صادر شده است.

جوان آنلاین: یازدهمین نشست تخصصی بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» و «جنگ تحمیلی سوم»، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور مقامات قضایی و مسئولان مرتبط دستگاه‌های ذی ربط برگزار شد.

به گزارش ایسنا،  موحدی‌آزاد در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: برگزاری سلسله‌جلسات پیگیری جنایات جنگی با جدیت در حال انجام است و تاکنون اقدامات مؤثری در زمینه جمع‌آوری مستندات متقن و صدور کیفرخواست‌های متعدد صورت گرفته است.

*اقدام امریکا در جنایت صورت‌گرفته علیه مدرسه میناب، اظهر من الشمس است

وی با اشاره به برخی پرونده‌های ویژه تصریح کرد: برای چندین پرونده خاص، از جمله پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده گران‌قدر ایشان و همچنین پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، کیفرخواست صادر شده است.

وی تاکید کرد: در خصوص جنایت صورت‌گرفته علیه مدرسه شجره طیبه که اقدام آمریکای جنایتکار در آن اظهر من الشمس است، دادستانی مصمم است دشمن را در قبال خون تک‌تک دانش‌آموزانی که سرمایه‌های این کشور بودند، پاسخگو کند. همچنین پرونده جنایت لامرد تکمیل شده و در آینده‌ای نزدیک کیفرخواست آن صادر خواهد شد.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اهمیت استنادپذیری این پرونده‌ها افزود: تمامی پرونده‌های مربوط به جنگ باید از نظر مستندات چنان قوی و غنی باشند که به عنوان سندی تاریخی در مجامع قضایی ماندگار شوند. تشریفات قضایی باید با دقت و جامعیت کامل رعایت شود تا حقوق مردم به صورت کامل احیا و استیفا گردد.

 موحدی‌آزاد با یادآوری فرمایشات رهبر شهید انقلاب که فرمودند: «اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و همچنین دادگاه‌های داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود»، تأکید کرد: همچنین بر اساس تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر اثبات جنایات جنگی دشمن و لزوم دریافت غرامت و خسارت و همچنین دستور صریح رئیس محترم دستگاه قضا، دادستانی کل کشور وظیفه دارد این مسیر را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور تاکنون با بهره‌گیری از مجامع بین‌المللی نظیر نشست دادستان‌های کل اکو و همچنین مکاتبات انجام‌شده از جمله مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل، صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانده است. در سفر اخیر به قزاقستان و در حاشیه نشست دادستان‌های عضو اکو، دیدارهای سازنده‌ای با مقامات قضایی کشورها از جمله کشورهای ترکیه، آذربایجان و قزاقستان داشتیم که در این دیدارها، جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خوبی تبیین و با استقبال و همدلی طرف‌های مقابل همراه شد.

دادستان کل کشور در پایان ضمن درخواست همکاری و هم‌افزایی حداکثری تمامی دستگاه‌های کشوری و استانی در این امر ملی، از شروع جلسات دادگاه مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل خبر داد و خاطرنشان کرد: به یاری خداوند، ما در این مسیر به پیروزی نهایی خواهیم رسید و تا دستیابی به پیروزی کامل و به سرانجام رساندن این پرونده‌ها ایستادگی خواهیم کرد و طبق موازین قانونی، غرامت و حقوق ملت ایران از متجاوزان ستانده خواهد شد.

در ادامه این نشست، سایر مقامات و مسئولان حاضر نیز به ارائه گزارش‌های تخصصی خود پیرامون روند پیشرفت مستندسازی و آخرین وضعیت پرونده‌های مطروحه در حوزه‌های مأموریتی خود پرداختند.

برچسب ها: لامرد ، جنایات جنگی ، دادستان کل کشور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

کشور مهیای پاییز پرباران است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار