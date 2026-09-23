پرونده جنایت لامرد تکمیل شده است/ صدور کیفرخواست بزودی

جوان آنلاین: یازدهمین نشست تخصصی بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارتهای مربوط به «جنگ تحمیلی دوازدهروزه» و «جنگ تحمیلی سوم»، صبح امروز به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور مقامات قضایی و مسئولان مرتبط دستگاههای ذی ربط برگزار شد.
به گزارش ایسنا، موحدیآزاد در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام جنگهای تحمیلی، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: برگزاری سلسلهجلسات پیگیری جنایات جنگی با جدیت در حال انجام است و تاکنون اقدامات مؤثری در زمینه جمعآوری مستندات متقن و صدور کیفرخواستهای متعدد صورت گرفته است.
*اقدام امریکا در جنایت صورتگرفته علیه مدرسه میناب، اظهر من الشمس است
وی با اشاره به برخی پروندههای ویژه تصریح کرد: برای چندین پرونده خاص، از جمله پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده گرانقدر ایشان و همچنین پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، کیفرخواست صادر شده است.
وی تاکید کرد: در خصوص جنایت صورتگرفته علیه مدرسه شجره طیبه که اقدام آمریکای جنایتکار در آن اظهر من الشمس است، دادستانی مصمم است دشمن را در قبال خون تکتک دانشآموزانی که سرمایههای این کشور بودند، پاسخگو کند. همچنین پرونده جنایت لامرد تکمیل شده و در آیندهای نزدیک کیفرخواست آن صادر خواهد شد.
این مقام عالی قضایی با تأکید بر اهمیت استنادپذیری این پروندهها افزود: تمامی پروندههای مربوط به جنگ باید از نظر مستندات چنان قوی و غنی باشند که به عنوان سندی تاریخی در مجامع قضایی ماندگار شوند. تشریفات قضایی باید با دقت و جامعیت کامل رعایت شود تا حقوق مردم به صورت کامل احیا و استیفا گردد.
موحدیآزاد با یادآوری فرمایشات رهبر شهید انقلاب که فرمودند: «اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاههای بینالمللی و حقوقی و همچنین دادگاههای داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود»، تأکید کرد: همچنین بر اساس تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) مبنی بر اثبات جنایات جنگی دشمن و لزوم دریافت غرامت و خسارت و همچنین دستور صریح رئیس محترم دستگاه قضا، دادستانی کل کشور وظیفه دارد این مسیر را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیتهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور تاکنون با بهرهگیری از مجامع بینالمللی نظیر نشست دادستانهای کل اکو و همچنین مکاتبات انجامشده از جمله مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل، صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانده است. در سفر اخیر به قزاقستان و در حاشیه نشست دادستانهای عضو اکو، دیدارهای سازندهای با مقامات قضایی کشورها از جمله کشورهای ترکیه، آذربایجان و قزاقستان داشتیم که در این دیدارها، جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خوبی تبیین و با استقبال و همدلی طرفهای مقابل همراه شد.
دادستان کل کشور در پایان ضمن درخواست همکاری و همافزایی حداکثری تمامی دستگاههای کشوری و استانی در این امر ملی، از شروع جلسات دادگاه مربوط به «جنگ تحمیلی دوازدهروزه» در شعبه ۵۵ دادگاه بینالملل خبر داد و خاطرنشان کرد: به یاری خداوند، ما در این مسیر به پیروزی نهایی خواهیم رسید و تا دستیابی به پیروزی کامل و به سرانجام رساندن این پروندهها ایستادگی خواهیم کرد و طبق موازین قانونی، غرامت و حقوق ملت ایران از متجاوزان ستانده خواهد شد.
در ادامه این نشست، سایر مقامات و مسئولان حاضر نیز به ارائه گزارشهای تخصصی خود پیرامون روند پیشرفت مستندسازی و آخرین وضعیت پروندههای مطروحه در حوزههای مأموریتی خود پرداختند.