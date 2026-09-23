کد خبر: 1381126
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
جامعه » اخبار كلی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی کلید خورد

قوه قضائیه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از آغاز اجرای کشوری ارجاع هوشمند پرونده‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: محمد کاظمی‌فرد گفت: ارجاع، یکی از نقاط اثرگذار در فرایند رسیدگی قضایی است که در شیوه سنتی، بررسی پرونده، تشخیص موضوع، بررسی صلاحیت، توجه به سوابق و وضعیت شعب و انتخاب مقصد، نیازمند انجام مجموعه‌ای از اقدامات انسانی است؛ اما در ارجاع هوشمند، این فرایند بر مبنای داده‌های موجود در پرونده و اطلاعات مربوط به واحدهای قضایی و بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود.

اجرای آزمایشی و موفق سامانه ارجاع هوشمند پرونده در مراجع عالی قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن اشاره به اجرای آزمایشی و موفق سامانه ارجاع هوشمند پرونده در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و استان‌های تهران، قم، لرستان، فارس، اصفهان و خراسان جنوبی اظهار کرد: در فرآیند ارجاع پرونده به‌صورت هوشمند، سامانه پس از سابقه‌یابی و با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده یا مرتبط، وضعیت فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات تعریف‌شده، به‌صورت خودکار اقدام به ارجاع پرونده در کمترین زمان ممکن می‌کند.

هوشمندسازی ارجاع به معنای حذف منطق قضایی نیست

وی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی ارجاع به معنای حذف منطق قضایی و سپردن تصمیم به یک الگوریتم بدون ضابطه نیست، اظهار کرد: این سامانه بر اساس قواعد و داده‌هایی که برای آن تعریف شده است عمل می‌کند و موضوع پرونده، صلاحیت مرجع، سوابق پرونده و پرونده‌های مرتبط، وضعیت و ظرفیت شعب و سایر شاخص‌های مؤثر، از جمله داده‌هایی هستند که می‌توانند در فرایند ارجاع در این سامانه مورد استفاده قرار گیرند تا پرونده به مرجع متناسب با ویژگی‌های خود هدایت شود.

کاهش میزان دخالت عامل انسانی در نتیجه ارجاع هوشمند پرونده

کاظمی‌فرد یکی از مهم‌ترین اهداف ارجاع هوشمند را کاهش میزان دخالت عامل انسانی در این مرحله دانست و گفت: هرجا بتوان فرایندهای مشخص و قاعده‌مند را از مسیر فناوری انجام داد، علاوه بر افزایش سرعت، امکان کنترل و نظارت بر فرایند نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: ارجاع هوشمند می‌تواند زمینه بروز شائبه‌های ناشی از سوگیری در ارجاع پرونده‌ها را کاهش دهد و فرایند توزیع پرونده میان شعب را بر اساس قواعد و داده‌های مشخص و قابل پایش انجام دهد. کاهش دخالت انسانی، کاهش اطاله دادرسی و حذف شائبه‌های ناشی از سوگیری، از جمله نتایج مورد انتظار این سامانه است.

وی با اشاره به یکی دیگر از قابلیت‌های این سامانه گفت: سامانه ارجاع هوشمند پرونده، علاوه بر ارجاع خودکار، امکان کپی‌برداری خودکار پرونده از مبدأ به مقصد را نیز فراهم کرده است که این قابلیت، بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر است؛ یعنی تلاش می‌شود پس از هوشمندسازی یک تصمیم یا یک مرحله، مراحل وابسته نیز تا حد امکان خودکار شوند تا مجددا شاهد برگشت فرایند به چرخه‌های دستی و کاغذی نباشیم.

آثار سامانه ارجاع هوشمند پرونده بر احساس مردم نسبت به مسیر دادرسی

کاظمی‌فرد با تأکید بر اینکه فناوری زمانی ارزشمند است که اثر آن در زندگی مردم دیده شود، اظهار کرد: مردم ممکن است مستقیماً با «سامانه ارجاع هوشمند» مواجه نشوند، اما باید نتیجه آن را در فرایند دادرسی از جمله در سرعت بیشتر آغاز رسیدگی، کاهش رفت‌وبرگشت‌های غیرضروری، توزیع متوازن‌تر کار میان شعب و افزایش شفافیت فرایند احساس کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان با تاکید بر اینکه ارجاع هوشمند یک پروژه منفرد نیست و بخشی از مسیر بزرگ‌تر دادرسی هوشمند محسوب می‌شود، اذعان کرد: در مسیر دادرسی هوشمند تلاش بر این است تا از ظرفیت داده، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای تسهیل فرایندهای قضایی برای مردم استفاده شود، لذا مسیر هوشمندسازی دادرسی متوقف به ارجاع نخواهد شد و هوشمندسازی سایر فرآیندهای قضایی نیز با تکیه بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در حال انجام است.

منبع مهر

برچسب ها: محمد کاظمی فرد ، قوه قضائیه ، هوشمندسازی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

کشور مهیای پاییز پرباران است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار