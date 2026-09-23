کد خبر: 1381123
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷
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موضع گیری واشنگتن درباره روند خروج نظامیان آمریکایی از عراق

وزارت خارجه آمریکا وزارت خارجه آمریکا به موضع گیری درباره روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرداخت.

جوان آنلاین: وزارت خارجه آمریکا به موضع گیری درباره روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرداخت.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن طبق جدول زمانی توافق‌ شده با بغداد برای پایان دادن به عملیات نظامی نیروهای ائتلاف در عراق پیش می‌رود و بر تکمیل خروج نیروهای خود تا ۳۰ سپتامبر، همزمان با پایان اعلام‌ شده عملیات «عزم راسخ»، تمرکز دارد.

وی افزود: این انتقال، افزایش توانمندی‌های نیروهای امنیتی عراق، از جمله نیروهای پیشمرگه، را نشان می‌دهد و مرحله جدیدی را در روابط دو کشور رقم می‌زند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین حمایت واشنگتن از تلاش‌های علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق برای اعمال حاکمیت این کشور، جلوگیری از حملات در داخل عراق یا از خاک آن و ایجاد شراکتی که منافع دو کشور را تأمین کند، تکرار کرد.

برچسب ها: وزارت خارجه آمریکا ، خروج نظامیان امریکا ، عراق
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