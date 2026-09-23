پاکستان مدعی شد ۸ پهپاد افغانستان را سرنگون کرده است

ارتش پاکستان اعلام کرد ۸ پهپاد منتسب به افغانستان را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، در نزدیکی مرز تورخم و شهر کوهات سرنگون کرده است.

جوان آنلاین: نیروهای مسلح پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند ۸ پهپاد منتسب به حکومت افغانستان را پس از ورود به حریم هوایی پاکستان سرنگون کرده‌اند.

به گفته منابع امنیتی، چهار پهپاد در مناطق مجاور مرز تورخم و چهار پهپاد دیگر در نزدیکی شهر کوهات در ایالت خیبرپختونخوا هدف قرار گرفته‌اند. این منابع مدعی شدند سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان با آمادگی کامل این پهپادها را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

این حادثه دو روز پس از حملات هوایی پاکستان به مواضع گروه‌های مسلح در منطقه مرزی افغانستان رخ داده است. دولت پاکستان اعلام کرده بود در این حملات بیش از ۲۸ نفر کشته شده‌اند.

اسلام‌آباد افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند و می‌گوید حملات اخیر در خاک پاکستان از افغانستان سازماندهی می‌شوند؛ اتهاماتی که کابل درباره آنها مواضع متفاوتی دارد.

داون همچنین یادآوری کرده است که نیروهای پاکستانی در ماه ژوئیه نیز چهار پهپاد را که از افغانستان وارد استان بلوچستان پاکستان شده بودند، سرنگون کردند و در ماه ژوئن نیز دو پهپاد دیگر در مناطق قلعه عبدالله و چاغی هدف قرار گرفته بودند.